Пхеньян готовится усилить сотрудничество с Кремлем, согласившись не только наращивать поставки вооружения, но и отправив своих военных в Украину, усилив наступательную мощь страны-агрессора. Возможность такого развития сценария является очень вероятной. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил министр обороны Южной Кореи Ким Йонг Хен, которого цитирует The Korea Times.

Войска КНДР. Фото из открытых источников

Во время обращения к законодателям на парламентских слушаниях, министр напомнил о том, что Россия и КНДР подписали взаимный договор, подобный военному союзу.

"Поскольку Россия и Северная Корея подписали взаимный договор, подобный военному союзу, возможность такого развертывания (отправки войск в Украину, — ред.) является очень вероятной", — заявил министр.

В частности, он добавил, что недавнее сообщение о погибших военных КНДР на временно оккупированных территориях Украины также, вероятно, "правдиво".

Читайте также на портале "Комментарии" — НАТО будут угрожать "трагические последствия", если Североатлантический альянс будет продолжать "посягать на достоинство, суверенитет, безопасность и интересы КНДР". Пхеньян продолжит прилагать усилия, чтобы защитить себя от угроз со стороны США. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал неназванный спикер Министерства иностранных дел (МИД) КНДР, которого цитирует северокорейское государственное информагентство KCNA.

Спикер отметил, критика в отношении сотрудничества Северной Кореи и России якобы свидетельствует о том, что НАТО "собирается выйти на первую линию противостояния с КНДР. В том же числе Пхеньян "глубоко обеспокоен" тем, что Альянс "оговаривает законное сотрудничество между независимыми суверенными государствами, искажая суть украинского кризиса".



