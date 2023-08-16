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Современный российский танк против украинского беспилотника: видео противостояние

Недорогой украинский дрон нанес удар по современному российскому танку Т-90М "Прорыв".

сегодня, 12:40
Автор:
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Slava Kot
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Украинские военные успешно используют беспилотники против российских танков. Недорогой дрон уничтожил российский танк Т-90М "Прорыв", который стоит около 2,5-4,5 млн. долларов, в зависимости от модификаций тяжелого вооружения.

Современный российский танк против украинского беспилотника: видео противостояние

Украинский беспилотник атаковал российский танк Т-90М "Прорыв". Фото из открытых источников

На коротком видео, опубликованном в Telegram-канале, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада ДШВ ВС Украины показала российский современный танк, который пытается спрятаться от украинских военных. Танк Т-90М съезжает с небольшого обрыва в густые заросли, однако украинский беспилотник находит цель и попадает в российскую технику. На видео заметны последствия удара, вызвавшие мощный взрыв и клубы дыма.


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Таким образом, украинские силы с помощью FPV-беспилотника, который стоит несколько тысяч долларов, смогли уничтожить российский танк, который Путин называл лучшим танком в мире. 

Посмотреть видео атаки украинского беспилотника по российскому танку Т-90М "Прорыв" можно ниже:

Согласно осинт-аналитикам War Monitor этот танк Т-90М "Прорыв" был уничтожен вблизи поселка Клещиевка, находящегося в 10 км от Бахмута. Россия к началу полномасштабного вторжения успела изготовить около 100 танков Т-90М "Прорыв".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что ВСУ продолжают уничтожать российскую технику. В этот раз опубликованное видео от Минобороны показало уничтожение российских танков на востоке Украины. В видеоролике показаны сразу три современных Т-90М "Прорыв", которые больше не сможет использовать Россия.

Также "Комментарии" писали о сопернике Украины, который тайно выкупил танки Leopard. Теперь военная техника будет модернизирована и отправится в Украину.



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Источник: https://t.me/ua_dshv/1504
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