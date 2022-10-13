Советник президента Украины Михаил Подоляк назвал срок, когда закончится война

Советник президента Украины Михаил Подоляк рассказал в интервью немецкому изданию Bild о возможных временных рамках завершения войны.

Советник президента Украины Михаил Подоляк. Фото из открытых источников

На вопрос немецких журналистов об окончании войны Михаил Подоляк назвал временные рамки, а также условия, способствующие победе Украины.

Советник президента считает, что конец войны зависит от нескольких пунктов. Одним из которых Подоляк называет снабжение военного оружия. По его словам, РСЗО или БТР могут значительно ускорить окончание войны.

"РСЗО или БТР могут ускорить ход этой войны, мы можем говорить не за годы, а за месяцы, и это очень важно", — сообщает Михаил Подоляк.

Также советник Зеленского считает, что война идет не линейно, ведь постоянно есть сомнения в Европе и мире по отношению к России. Но в благоприятных условиях Подоляк прогнозирует окончание войны в 2023 году.

"Если все пойдет правильно, война может закончиться зимой или весной 2023 года", – сказал Подоляк.

Советник президента Украины считает, что РФ проиграет и покинет аннексированные территории, а после поражения Россия претерпит внутренние политические изменения. Именно такой вариант Подоляк считает единственным правильным завершением войны, потому что другие варианты приведут к новому противостоянию в будущем.

"Если Россию сегодня не победить, будет больше шовинизма и реваншизма", – говорит советник президента для издания Bild.

Ранее портал "Комментарии" сообщал об интервью Зеленскому в котором президент Украины назвал ближайшее окружение Путина цуциками , а также раскритиковал россиян, потому что они глухи и слепы.

Также "Комментарии" писали о том, что во время разговора с немецкими журналистами Владимир Зеленский назвал с кем будет говорить в Российской Федерации о мире.

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