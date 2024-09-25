Сотрудник шахты в Покровске «сливал» данные о ВСУ в городе

При процессуальном руководстве Донецкой областной прокуратуры мужчине сообщено о подозрении в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УК Украины). Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора Украины.

Задержанный подозреваемый, фото: Офис генпрокурора

По данным следствия, в январе 2024 года сотрудник одной из шахт Покровского района познакомился в Telegram с военнослужащим минобороны рф. Тот предложил подозреваемому передавать ему информацию, касающуюся обороноспособности Украины.

Согласившись с предложением, житель г. Покровска начал собирать для куратора информацию о расположении подразделений Сил обороны на территории населенного пункта. В текстовых сообщениях агент "сливал" места дислокации личного состава ВСУ, помогая врагу в проведении подрывной деятельности против Украины.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит заключение на 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Досудебное расследование – ГУ СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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Недавно мобилизованному военному грозит пожизненное заключение

Служба безопасности задержала еще одного агента россии в Харькове. Им оказался недавно мобилизованный 45-летний житель города, которого в августе этого года дистанционно завербовала военная разведка россии. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию пресс-центра СБУ.

По указанию оккупантов фигурант должен был скорректировать воздушный удар по одному из подразделений своей бригады ВСУ. В обмен на это российская спецслужба обещала "эвакуировать" агента в страну-агрессор, где он планировал вступить во вражеское войско и воевать против Украины.