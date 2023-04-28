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Состояние в энергосистеме Украины после ночных атак врага: быть ли отключением света

Ситуация со светом остается сложной на Востоке страны, где из-за ракетных атак врага поврежден энергетический объект

28 апреля 2023, 14:05
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Автор:

Белоокая Ира

В общем, производства электроэнергии, по состоянию на 28 апреля, достаточно для покрытия потребления.

Состояние в энергосистеме Украины после ночных атак врага: быть ли отключением света

«Укрэнерго» устраняет неисправности на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам

Об этом пишут "Комментарии" со ссылкой на "Укрэнерго".


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"Утренняя ракетная атака россиян не нанесла повреждений энергетической инфраструктуре и не привела к необходимости ограничения потребления", — отмечают в "Укрэнерго"

Вместе с тем, половодье спадает. А гидроэлектростанции работают в привычном режиме на протяжении всех суток.

"Ремонтные бригады "Укрэнерго" работают на всех объектах высоковольтной сети, подвергшихся российским атакам. Напомним, что в результате 15 ракетных и 18 дроновых атак энергосистема получила беспрецедентные повреждения. Для восстановления того уровня надежности энергоснабжения, который был до массированных обстрелов, все еще необходимо много ресурса и времени. Чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему, которая испытала тяжелые повреждения врага и все еще продолжает восстанавливаться, просим по возможности переносить использование мощной техники на ночные и дневные часы", — отмечают в "Укрэнерго".

В то же время продолжается процесс импорта и экспорта света.

"Продолжается экспорт электроэнергии в Польшу и Молдову, также продолжается незначительный импорт из Словакии", — резюмируют в энергетической компании.

Напомним, "Комментарии" писали, за период зимы захватчики выпустили по Украине более 800 ракет и столько жедронов-камикадзе. За время воздушных атак по объектам гражданской инфраструктуры Украины зимой, россияне использовали около 850 ракет и столько же дронов-камикадзе. Нашим ПВО удалось уничтожить 1,5 тысячи выпущенных целей.

 



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Источник: https://t.me/Ukrenergo/2064
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