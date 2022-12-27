Состояние Путина ухудшается. Российский политолог говорит, что «конец уже виден»

По мнению российского политолога и историка Валерия Соловья, Владимир Путин не смог править Россией, если бы не западные врачи, которые "слишком успешно" его лечат. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание NY Post.

Президент России Владимир Путин. Фото из открытых источников

Валерий Соловей утверждает, что российский диктатор, которому в 2022 году исполнилось уже 70 лет, лечится от рака и его здоровьем занимается западная медицина, которая недоступна в РФ.

"Могу сказать, что без этого иностранного вмешательства он точно не был бы в публичной жизни в Российской Федерации. Он использует самые современные методы лечения и таргетную терапию, которую Россия не может ему обеспечить", — сказал Соловей.

Таргетная терапия – серия современных лечебных процедур для борьбы с раком. Российский политолог считает, что лечение Путина проходит успешно.

"Я бы сказал, что лечение было слишком успешным. Они слишком хорошо с ним обращались", — сказал политолог и историк.

Несмотря на это, Соловей утверждает, что "конец уже виден, даже по словам врачей, которые руководят лечением, потому что никакое лекарство не может быть бесконечно успешным".

О болезнях Путина говорят уже не один год его правления, но слухи об ухудшении здоровья президента РФ особенно распространились после вторжения в Украину. Утверждалось, что Путин болен раком поджелудочной или болезнью Паркинсона.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о несчастном случае с президентом России. Путин упал с лестницы, о медицинских работниках не смогли сразу помочь российскому диктатору.

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