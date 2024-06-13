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Соседняя страна резко выступила против передачи Украине системы Patriot

Ранее Байден одобрил развертывание в Украине еще одного комплекса Patriot, который сейчас находится в Польше.

сегодня, 22:05
Автор:
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Лиля Воробьева
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Руководитель Бюро нацбезопасности Польши Яцек Севера не соглашается передать Украине системы ЗРК Patriot , информирует Radio ZET .

Соседняя страна резко выступила против передачи Украине системы Patriot

Системы Patriot (фото из открытых источников)

"Нет, безусловно, нет", — дал поляк ответ на вопросы журналиста.

Севера подчеркнул, что поступающие из американских СМИ соответствующие сигналы вызывают тревогу:

"Я попросил о встрече со своим американским коллегой, чтобы поговорить об этом вопросе. Перемещать всю батарею Patriot очень опасно... безопасность Польши снижается... Каждый солдат знает, что развертывание войск начинается, прежде всего, с защиты своих группировок, то есть с противовоздушной обороны. Необходимо защищать инфраструктуру и группировку собственных войск".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Польша заявила о готовности тренировать украинских мобилизованных . Варшава не будет посылать своих инструкторов для обучения военных в Украине. Однако, как заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, Польша готова учить украинских мобилизованных на своей территории.

Как отметил Сикорский, такое решение было принято после тщательного изучения запроса Украины относительно военных инструкторов. Кроме того, он добавил, что такое решение будет более эффективным в помощи Украине.

Также "Комментарии" писали о том, что Польша потеряла статус одной из самых бюджетных стран Европы . Польша, долгое время считавшаяся одной из самых доступных стран Европейского Союза, значительно повысила свои цены, оставив позади времена низкой стоимости жизни. За последние семь лет страна сократила разрыв в стоимости с такими странами как Германия, Франция и Италия, что отражено в свежем исследовании Евростата.




 



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