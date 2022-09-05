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Соратник Януковича заявил, что российская армия бестолково воюет в Украине

Олег Царев заявил, что "победа" россиян в Украине будет больше похожа на поражение

сегодня, 17:55
Автор:

Кравцев Сергей
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Бывший народный депутат от Партии регионов, один из главарей сепаратистского движения в Украине Олег Царев заявил, что российская армия бессмысленно воюет в Украине и, если россиянам удастся достичь "победы", то она больше будет похожа на поражение. Как информирует издание "Комментарии", своим мнением Царев поделился в одном из комментариев в соцсетях.

Соратник Януковича заявил, что российская армия бестолково воюет в Украине

Олег Царев. Фото: из открытых источников

В частности, соратники Януковича, постоянно подстрекавшего украинцев вступать в союз с Россией, поддерживать дружбу с россиянами, усомнились в победе россиян, заявив, что вряд ли эта "победа" будет полной.

Царев признал, что по итогам боев кто-то будет трактовать их финал как победу, а кто-то будет оплакивать поражение, потому что российская армия сегодня ведет бои, так что по итогам битвы точно нельзя будет гордиться полной победой.                                                                           

Олег Царев отметил, что позорного поражения вроде бы не будет, а "будет все, как у нас обычно бывает".

"Бог знает, как. Одно радует, Он, Бог, нас любит", – написал Царев.

Следует напомнить, что суд в Киеве заочно приговорил Царева к 12 годам тюрьмы. Его признали виновным в публичных призывах к сепаратизму, насильственному изменению и свержению конституционного строя с использованием СМИ.               

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