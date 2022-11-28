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Сооснователь холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел 800 спасательных жилетов для военных моряков

Олег Крот, ранее задонативший на ВСУ $60 млн, приобрел специальные спасательные жилеты для Военно-морских сил. Они смогут спасти жизнь, если военный выпадет за борт в результате вражеской атаки.

сегодня, 17:58
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Автор:

Slava Kot

О покупке сообщила ОО "Фундация Течия", которая является частью холдинга TECHIIA. Первые 500 спасательных жилетов уже используются в Военно-морских силах ВСУ, еще 300 – в пути в Украину. Общая стоимость покупки – 2,1 млн грн, это свыше $57 тыс.

Сооснователь холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел 800 спасательных жилетов для военных моряков

Украинец купил спасательные жилеты для военных моряков. Фото: Военно-морские силы ВСУ

"В результате вражеской атаки по судну военных может выбросить в воду. Если кто-то из них потерял сознание или получил контузию, к сожалению, он утонет, даже не приходя в сознание. Спасательный жилет удержит пострадавшего на воде, и его смогут спасти побратимы. И о таких положительных кейсах с нашими жилетами нам уже рассказывали военные", – объясняет Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и директор ОО "Фундация Течия".

Дополнительно спасательный жилет оснащен световозвращающими полосами и сигнальным свистком, что облегчит поиски пострадавшего.

"С тех пор, как мы получили жилеты – они всегда с нами: во время тренировок, учений и во время выполнения боевых заданий. Они действительно помогают спасать жизнь наших военных. А жизнь для нас – самая большая ценность", – комментирует Александр Б., позывной "CAP", капитан первого ранга ВМС ВСУ.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "Фундация Течия" приобрела и передала Силам обороны Украины бронежилеты, каски, дроны, генераторы, средства связи, оптику общей стоимостью свыше $21 млн. Кроме этого, управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел для защитников необходимых вещей почти на $40 млн.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о детских бронежилете, которые начали производить в Украине.

Также "Комментарии" писали о большой ошибке Запада , которую озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг.



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