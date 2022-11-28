Сооснователь холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел 800 спасательных жилетов для военных моряков

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Slava Kot
О покупке сообщила ОО "Фундация Течия", которая является частью холдинга TECHIIA. Первые 500 спасательных жилетов уже используются в Военно-морских силах ВСУ, еще 300 – в пути в Украину. Общая стоимость покупки – 2,1 млн грн, это свыше $57 тыс.
Украинец купил спасательные жилеты для военных моряков. Фото: Военно-морские силы ВСУ
Дополнительно спасательный жилет оснащен световозвращающими полосами и сигнальным свистком, что облегчит поиски пострадавшего.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения
РФ в Украину "Фундация Течия" приобрела и передала Силам обороны Украины
бронежилеты, каски, дроны, генераторы, средства связи, оптику общей стоимостью
свыше $21 млн. Кроме этого, управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег
Крот приобрел для защитников необходимых вещей почти на $40 млн.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о детских бронежилете, которые начали производить в Украине.
Также "Комментарии" писали о большой ошибке Запада , которую озвучил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
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