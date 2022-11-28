Сооснователь холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел 800 спасательных жилетов для военных моряков

О покупке сообщила ОО "Фундация Течия", которая является частью холдинга TECHIIA. Первые 500 спасательных жилетов уже используются в Военно-морских силах ВСУ, еще 300 – в пути в Украину. Общая стоимость покупки – 2,1 млн грн, это свыше $57 тыс.

Украинец купил спасательные жилеты для военных моряков. Фото: Военно-морские силы ВСУ

"В результате вражеской атаки по судну военных может выбросить в воду. Если кто-то из них потерял сознание или получил контузию, к сожалению, он утонет, даже не приходя в сознание. Спасательный жилет удержит пострадавшего на воде, и его смогут спасти побратимы. И о таких положительных кейсах с нашими жилетами нам уже рассказывали военные", – объясняет Олег Крот, управляющий партнер холдинга TECHIIA и директор ОО "Фундация Течия".

Дополнительно спасательный жилет оснащен световозвращающими полосами и сигнальным свистком, что облегчит поиски пострадавшего.

"С тех пор, как мы получили жилеты – они всегда с нами: во время тренировок, учений и во время выполнения боевых заданий. Они действительно помогают спасать жизнь наших военных. А жизнь для нас – самая большая ценность", – комментирует Александр Б., позывной " CAP ", капитан первого ранга ВМС ВСУ.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину "Фундация Течия" приобрела и передала Силам обороны Украины бронежилеты, каски, дроны, генераторы, средства связи, оптику общей стоимостью свыше $21 млн. Кроме этого, управляющий партнер холдинга TECHIIA Олег Крот приобрел для защитников необходимых вещей почти на $40 млн.



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