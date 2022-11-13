logo

BTC/USD

16772.55

ETH/USD

1258.89

LTC/USD

58.02

USD/UAH

40.30

EUR/UAH

40.90

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сообщили, сколько населенных пунктов ВСУ освободили за неделю на юге
commentss НОВОСТИ Все новости

Сообщили, сколько населенных пунктов ВСУ освободили за неделю на юге

ВСУ освободили 179 населенных пунктов на правом берегу Днепра

13 ноября 2022, 18:13
Поделитесь публикацией:
Автор:

Лиля Воробьева

Вооруженные силы Украины на правом берегу Днепра уже освободили 179 населенных пунктов. Следовательно, на этой неделе было деоккупировано более 4,5 тысячи квадратных километров. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию ОК "Юг".

Сообщили, сколько населенных пунктов ВСУ освободили за неделю на юге

Контрнаступление ВСУ на юге (фото из открытых источников)

В настоящее время на освобожденных территориях Николаевской и Херсонской областей украинские защитники проводят разминирование и стабилизационные мероприятия.

В сообщении военные напоминают, что россияне не перестают обстреливать позиции украинских подразделений и близлежащие территории общин к линии столкновения. Кроме этого, оккупанты не прекращают вести воздушную разведку.

Российская армия целенаправленно бьет по  объектах критической инфраструктуры, а также по гражданских объектах и территориях тыловых регионов. Российские захватчики также продолжают оборонные действия и обустраивают фортификационные постройки на левом берегу Днепра.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Комментарии" информировали о том, что Медведев озвучил с кем воюет Россия и назвал союзников по борьбе с Западом. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев до сих пор не в состоянии отойти от вывода российских войск из Херсона, поэтому написал у себя в Telegram большое сообщение о якобы величии Российской Федерации. Дмитрий Медведев пишет, что из-за обыденности и тяжелых решений русский народ начал забывать важные вещи. Далее заместитель председателя Совбеза России написал пять пунктов, которые якобы должны возвеличить Российскую Федерацию и указал врагов и союзников РФ. В бреду "русского мира" Дмитрий Медведев заявляет, что якобы "Россия создает мировой порядок, а не Штаты с Британией и темным Киевом". Но добавляет, что этот мировой порядок будет построен РФ. В конце концов российский политик утверждает, что победа будет за Россией.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/watch/?v=1930029017201206
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!