Вооруженные силы Украины на правом берегу Днепра уже освободили 179 населенных пунктов. Следовательно, на этой неделе было деоккупировано более 4,5 тысячи квадратных километров. Об этом сообщают "Комментарии", ссылаясь на информацию ОК "Юг".

Контрнаступление ВСУ на юге (фото из открытых источников)

В настоящее время на освобожденных территориях Николаевской и Херсонской областей украинские защитники проводят разминирование и стабилизационные мероприятия.

В сообщении военные напоминают, что россияне не перестают обстреливать позиции украинских подразделений и близлежащие территории общин к линии столкновения. Кроме этого, оккупанты не прекращают вести воздушную разведку. Российская армия целенаправленно бьет по объектах критической инфраструктуры, а также по гражданских объектах и территориях тыловых регионов. Российские захватчики также продолжают оборонные действия и обустраивают фортификационные постройки на левом берегу Днепра. Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что "Комментарии" информировали о том, что Медведев озвучил с кем воюет Россия и назвал союзников по борьбе с Западом. Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев до сих пор не в состоянии отойти от вывода российских войск из Херсона, поэтому написал у себя в Telegram большое сообщение о якобы величии Российской Федерации. Дмитрий Медведев пишет, что из-за обыденности и тяжелых решений русский народ начал забывать важные вещи. Далее заместитель председателя Совбеза России написал пять пунктов, которые якобы должны возвеличить Российскую Федерацию и указал врагов и союзников РФ. В бреду "русского мира" Дмитрий Медведев заявляет, что якобы "Россия создает мировой порядок, а не Штаты с Британией и темным Киевом". Но добавляет, что этот мировой порядок будет построен РФ. В конце концов российский политик утверждает, что победа будет за Россией.

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