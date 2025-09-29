logo

BTC/USD

112162

ETH/USD

4121.75

USD/UAH

41.48

EUR/UAH

48.41

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией "Сомнений не осталось": у Мерца предупредили о коварных намерениях Путинаа
commentss НОВОСТИ Все новости

"Сомнений не осталось": у Мерца предупредили о коварных намерениях Путинаа

Писториус отметил, что рассчитывать на мирные переговоры с Россией пока бесполезно, поскольку дипломатические усилия не дают ощутимых результатов.

29 сентября 2025, 14:40
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Клименко Елена

Министр обороны Германии Борис Писториус убежден, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в прекращении войны против Украины. По его словам, ключевой задачей Европы сегодня является поддержка обороноспособности украинского государства. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

"Сомнений не осталось": у Мерца предупредили о коварных намерениях Путинаа

Фото: из открытых источников

Писториус отметил, что надежды на дипломатическое разрешение конфликта остаются далекими от реальности, ведь все попытки договориться не принесли ощутимых результатов.

"Все это не оставляет сомнений в том, что Владимир Путин не хочет прекращения огня и не заинтересован в мире для Украины", — заявил министр.

Он подчеркнул, что нынешний фокус должен быть сосредоточен на практической поддержке Украины — в первую очередь, из-за усиления ее оборонных способностей.

"Сегодня, прежде всего, нужно увеличить потенциал Украины и обеспечить ее способность к защите. Только сильная Украина сможет стать стороной диалога, что приведет к долгосрочному миру. Это наша прямая обязанность как европейцев. Это вызов, который стоит перед нашим поколением", — подчеркнул Писториус.

Кроме того, глава германского оборонного ведомства подчеркнул, что Европа должна брать на себя больше ответственности за собственную безопасность. Он призвал к укреплению оборонного потенциала Европы в рамках Североатлантического альянса.

"Мы должны и будем активнее действовать для обеспечения безопасности нашего континента. НАТО должно стать более европейским по содержанию, чтобы сохранить свою трансатлантическую основу. Это критически важно для целостности, свободы и мира в Европе", — добавил министр.

Как уже писали "Комментарии", в Москве заявили, что внимательно следят за заявлениями американских чиновников по поводу вероятной поставки Украине крылатых ракет Tomahawk. Как отметил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Кремль "анализирует все поступающие из Вашингтона сигналы".



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости