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Соловьев призывает россиян идти на фронт, однако скрывает своих сыновей от мобилизации

Пропагандист Соловьев призывает уходить на фронт россиян. Однако его сыновья за пределами России

сегодня, 15:05
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Автор:

Slava Kot

Соловьев призывает россиян идти на фронт, однако скрывает своих сыновей от мобилизации

Владимир Соловьев и его сын Даниил. Фото из открытых источников

Владимир Соловьев – один из ведущих российских пропагандистов и любимец Путина агрессивно убеждает мир в том, что война в Украине – это "специальная военная операция". Пропагандист призывает россиян уходить на фронт, однако это не касается его собственных сыновей. Чем занимаются дети российского пропагандиста, сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Twitter советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко.


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В своей программе Соловьев утверждал, что участие в "священной войне" России с Западом является патриотической обязанностью каждого россиянина. Однако это вероятно не касается его сыновей.

"Мы все слышали, как Соловьев кричал, что все в России должны идти на фронт воевать с нацистами, сатанистами, другими. У самого Соловьева есть 2 сына призывного возраста", — пишет Геращенко.

Как оказалось из опубликованного материала на странице Twitter советника министра внутренних дел Украины, младший сын Владимира Соловьева Даниил работает в модельном бизнесе в Лондоне, тогда как старший – 34-летний Александр, занятый в рекламной сфере за пределами Российской Федерации.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что российские туристические операторы определили три наиболее лояльные страны для оформления шенгенских виз – это Венгрия, Италия и Греция. Однако, как минимум, девять стран ЕС полностью запретили выдачу туристических виз для граждан Российской Федерации.

Также "Комментарии" сообщал слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который во время пресс-конференции в Брюсселе рассказал, что имеет решающее значение в войне в Украине.



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Источник: https://twitter.com/Gerashchenko_en/status/1625523258408767491
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