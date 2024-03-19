

















Известная певица Юлия Юрина, родом из России, но уже долгие годы проживает в Украине. Артистка представила свой новый музыкальный клип на песню "Черное облако". Этот ролик стал не только художественным выражением ее таланта, но и мощным знаком солидарности с Украиной.

Украинская певица родом из РФ сожгла свой паспорт

В клипе артистка символически сжигает свой российский паспорт. Этот акт отражает глубокую поддержку Юриной украинского государства и его народа в борьбе против агрессии со стороны России. Несмотря на свое происхождение, Юрина доказала, что ее сердце и душа на стороне Украины.

Песня "Черное облако" была написана отзывом на преступления окупантов в Буче, став не просто музыкальным треком, но и важным культурным и политическим заявлением. Клип был снят в маленькой комнате на фоне черной простыни, где к съемкам были привлечены волонтеры. Несмотря на эстетическую простоту, результат оказался эмоционально насыщенным и глубоким.

Сама Юлия рассказывает о сложностях, с которыми она и ее команда столкнулись при создании этого проекта.

"В то время было очень эмоционально сложно, мы все находились в эмоциональной яме и музыка нас спасала" — делится она. Эта песня стала не просто выражением личных переживаний артистки, но и воплощением общенациональной боли и надежд на победу.





Кроме того, "Черное облако" нашло свое место в саундтреке к фильму "Лишись онлайн", где главная героиня Катя взаимодействует с военными и гражданскими, пытаясь помочь в реалиях войны. Параллели между сюжетом песни и фильма подчеркивают важность единства, смелости и веры в лучшее будущее.

Напомним, что Юлия Юрина неоднократно выражала свое разочарование из-за невозможности получить украинское гражданство. Этот факт ограничивает ее возможности профессионального развития и международного представления украинской культуры. Однако, несмотря на все преграды, Юрина продолжает использовать свое творчество как мост между народами, поддерживая Украину и ее борьбу за свободу.

"Комментарии" также писали, что в свете последних событий, имя Дениса Устименко, более известного как Джиган, всплыло на поверхность не из-за новых музыкальных хитов или успешных концертов, а в связи с его политической позицией. Получивший популярность на постсоветском пространстве певец оказался в центре внимания после того, как решил принять участие в выборах президента России, публично выразив свою поддержку Владимиру Путину.