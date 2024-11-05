Солдаты КНДР уже на линии фронта: что известно о первом боевом столкновении

Украинские военные уже приняли участие в столкновении с северокорейскими солдатами, которые РФ привлекла к войне в Украине. По данным министра обороны Украины Рустема Умерова, столкновение было "немасштабным". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на "РБК-Украина".

Фото портал "Комментарии"

По словам министра, такое столкновение можно рассматривать как официальное начало участия Северной Кореи в войне против Украины. Однако, по его убеждению, участие северокорейских солдат в боях пока не является систематическим.

Глава Минобороны заметил, поскольку северокорейские войска были замаскированы под бурят и смешаны с российскими оккупантами, точное количество жертв и пленных необходимо проверить, прежде чем делать точные заявления.

"Мы фиксируем контакты с северокорейскими силами, но мы считаем, что через несколько недель будет большее количество столкновений, и мы будем анализировать и рассматривать их соответствующим образом", — подчеркнул министр.

Глава Минобороны отметил, что на фронте протяженностью около полутора тысяч километров будут действовать пять северокорейских батальонов, каждый из которых насчитывает около 3 тысяч военнослужащих. Таким образом, количество северокорейцев в Курской области может возрасти до 15 тысяч.

"Продолжительность российских учений составляла месяц, но теперь она сокращена до нескольких дней или недели, чтобы северокорейские войска могли принять участие в боевых действиях", — добавил Умеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в США заявляли о войсках КНДР в войне против Украины.



