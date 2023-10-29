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Солдат РФ расстрелял большую семью с ребенком в Волновахе: появились новые подробности

9 членов семьи были расстреляны прямо в собственном доме в Волновахе

сегодня, 18:53
Автор:
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Лиля Воробьева
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Российский оккупант в Волновахе расстрелял большую семью с ребенком, ведь они отказались отдать дом "кадыровцам". Об этом в Telegram сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Солдат РФ расстрелял большую семью с ребенком в Волновахе: появились новые подробности

Расстрел семьи в Волновахе (фото из открытых источников)

Он сообщил, что все, кто имеет какие-то детали по преступлению, сообщать силы сопротивления.


"Жестокое убийство в Волновахе. Российский военный расстрелял прямо в доме девять человек. В том числе девочку — ученицу 4 класса… Даже местная мраZота не прячет, большую семью расстреляли за отказ отдать дом "кадыровцам", — сообщил Андрющенко.

По его словам, это самое большое и очень громкое преступление окупантов после оккупации. Следовательно, его уже пытаются скрыть, хотя информация уже успела распространиться соцсетями.

Также он сообщил, что жестокое преступление уже подтвердили партнеры по информационному сопротивлению Волновахе.

Позже информацию о жестоком преступлении подтвердил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

"Еще одно ужасное преступление, которое совершили россияне во временно оккупированном Волновахе Донецкой области. В собственном доме они убили 9 человек, в том числе ученицу 4-го класса и мальчика дошкольного возраста. На телах убитых обнаружены огнестрельные ранения", — написал Лубинец в Telegram .

По его словам, российские оккупанты убили всех членов семьи Капканец, праздновавших день рождения. Ведь люди отказались отдавать собственное жилье "кадыровцам".

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что россияне расстреляли группу в странских военнопленных . Украинский активист и волонтер Сергей Стерненок заявил, что российские военные расстреляли украинских военнопленных на Токмакском направлении.



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Источник: https://t.me/andriyshTime/14627
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