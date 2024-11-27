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Согласие всего НАТО необязательно: в Литве намекнули на вводе войск в Украину

Посол Литвы при Альянсе отметил, что инициатива Франции по отправке войск в Украину должна быть поддержана

сегодня, 07:50
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Кравцев Сергей

Вильнюс поддерживает идею Парижа относительно возможной отправки войск западных государств в Украину. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в интервью "Радио Свобода" сделал посол Литвы при НАТО Дейвидас Матулёнис. 

Согласие всего НАТО необязательно: в Литве намекнули на вводе войск в Украину

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Посол отметил, если Франция примет подобное решение, то ей не нужно для этого разрешение все стран-членов Североатлантического Альянса.

"Это могут быть национальные решения, группа стран, коалиция, которая желает присоединиться к этой инициативе. Здесь не обязательно иметь согласование или метку НАТО", — пояснил дипломат.

В то же время Матульонис признал, что пока отправка западных войск в Украину является "только идеей", по которой у разных стран есть разные предложения. Однако посол предполагает, что эту тему могут снова поднять министры иностранных дел стран НАТО на встрече в Брюсселе на следующей неделе.

Читайте также на портале "Комментарии" — после победы Дональда Трампа в США в Европе возобновились разговоры о возможности отправить свои войска на войну в Украине. На эти сообщения отреагировал глава МИД Италии Антонио Таяни, заявивший, что его страна не будет отправлять итальянских солдат в Украину.

На пресс-конференции министров иностранных дел "Группы семи" министр иностранных дел Италии Антонио Таяни прокомментировал возможность отправки собственных войск в Украину. По его словам, это будет шагом к усилению войны.

"Мы не будем отправлять итальянских солдат воевать в Украину. Мы должны избежать эскалации", – сказал Таяни.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Кремле отреагировали на информацию об отправке западных войск в Украину.




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Источник: https://www.radiosvoboda.org/a/news-posol-lytvy-vidpravka-viisk-v-ukrainu/33216913.html
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