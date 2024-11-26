Западные войска в Украине: Италия сделала заявление

После победы Дональда Трампа в США в Европе возобновились разговоры о возможности отправить свои войска на войну в Украине. На эти сообщения отреагировал глава МИД Италии Антонио Таяни, заявивший, что его страна не будет отправлять итальянских солдат в Украину.

Глава МИД Италии Антонио Таяни. Фото из открытых источников

На пресс-конференции министров иностранных дел "Группы семи" министр иностранных дел Италии Антонио Таяни прокомментировал возможность отправки собственных войск в Украину. По его словам, это будет шагом к усилению войны.

"Мы не будем отправлять итальянских солдат воевать в Украину. Мы должны избежать эскалации", – сказал Таяни.

Вместе с тем, Таяни подверг критике Россию, которая привлекает в свои ряды иностранные войска, в частности из Северной Кореи и Йемена.

"Россия берет на себя серьезную ответственность, разворачивая северокорейских солдат и вербуя хуситов, по сути, привлекая на свою сторону союзников и марионеток Ирана", — подчеркнул глава МИД Италии.

Также Таяни добавил, что Италия сосредоточилась на работе по деэскалации ситуации, однако твердо остается сторонником "справедливого мира" и "мира, который не означает поражение Украины".

Напомним, что французское издание Le Monde опубликовало материал, в котором указывает на возобновление дискуссии по отправке западных войск в Украину. В частности, такой разговор состоялся 11 ноября во время визита в Париж премьер-министра Великобритании Кира Стармера, где он встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кремле отреагировали на информацию об отправке западных войск на войну в Украину.

Также "Комментарии" писали о том, за что Ким Чен Ын продал своих солдат России для войны против Украины.