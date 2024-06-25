Соглашение по безопасности между Украиной и Испанией в действии: какую технику должны получить ВСУ

Испанские власти решают вопрос по поставке ВСУ боевых машин пехоты (БМП) ASCOD, которые будут производиться на мощностях компании General Dynamics European Land Systems (GDELS) в Испании. Предложение о производстве 50 БМП ASCOD в год подала сама компания правительства Испании. Это предложение последовало после подписания в мае соглашения между Испанией и Украиной, которое предусматривает оказание военной помощи на миллиард. Как сообщает портал "Комментарии", издание El Comercio сообщило, что данное предложение сейчас проходит оценку.

Боевая машина пехоты (БМП) ASCOD. Фото: из открытых источников

При этом издание Defense Express отметило, что для испанского правительства такой заказ для Украины у собственных производителей является инвестицией в свои оборонные способности.

Стоит отметить, что ASCOD – это гусеничная платформа с граничным весом до 42 тонн, что означает возможность установки автоматических орудий или другого подобного вооружения.

В сентябре 2023 стало известно, что "Украинская бронетехника" рассматривает возможности производства ASCOD в Украине. Для этого представители предприятия вместе с Czechoslovak Group посетили производственные мощности GDELS в Испании, украинцы военнослужащие опробовали машину для оценки ее качеств и возможностей.

Сегодня СМИ также писали, что вторая партия зенитных ракет Patriot дальнего радиуса действия от Испании уже прибыла в Украину. Первая партия помощи была доставлена еще в конце апреля. На заседании Рамштайна 25 мая министр обороны Маргарита Роблес назвала ракеты частью "важной партии" помощи, которую доставят в июне.

Кроме того, Украина получила боевые танки Leopard, различные виды боеприпасов, включая 155-мм артиллерийские орудия, системы защиты от беспилотников, оптико-электронные системы наблюдения и слежения, а также дистанционные оружейные башни.

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