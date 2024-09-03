Соцсети: В Полтаве «реки крови» прилетело в училище связи во время построения

3 сентября в Полтаве была объявлена воздушная тревога, в городе раздавались взрывы.

Ракетный удар

Впоследствии в соцсетях стали появляться сообщения о большой трагедии в городе.

В частности, нардеп Марьяна Безуглая написала в Фейсбуке: "Полтава. Построение в бригаде ничему не научило, никто не наказан, Залужный, Сырский, Павлюк все тогда "решали". Есть повторение и повторение трагедий. Где предел?"

При этом активист Сергей Наумович спросил на своей странице, как можно собираться большим количеством на таком объекте.

"Вместо переименования копейки нужно было еще 24 февраля 2022 года ввести запрет на те построения, на собрание в том числе в учебных заведениях, которые хоть как-то связаны с войной… Но переименуют копейку", — написал Наумович.

В комментариях к его сообщению сообщают о "море мертвых людей и море крови".

Вместе с тем, бывший замминистра реинтеграции оккупированных территорий Георгий Тука кратко написал в Facebook RIP .

При этом вражеские пропагандистские СМИ сообщают о том, что в Полтаве якобы произошел мощный взрыв, связанный с ударом по училищу связи. Говорят, что удар был нанесен, когда произошло построение. Пропагандистские СМИ пишут о больших потерях.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о трагедии, которая произошла в ноябре прошлого года в 128 бригаде. Перед трагедией комбриг 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады Дмитрий Лысюк опоздал на несколько минут на торжественное мероприятие ко Дню ракетных войск и артиллерии. В это время произошел враждебный "прилет". В тот момент личный состав бригады выстроился и ждал его. Также Владимир Зеленский сообщил, что командира 128-й бригады Дмитрия Лысюка отстранили на время расследования гибели военных.



