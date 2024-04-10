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Соцопрос показал, что большинство украинцев верят в победу, однако есть один нюанс

Вера украинцев в победу продолжает оставаться несокрушимой, однако теперь люди понимают, что это дело не ближайших месяцев

сегодня, 15:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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По состоянию на конец марта 83% опрошенных соотечественников верят в победу Украины в войне с Россией. Однако по сравнению с предыдущими опросами ожидаемые сроки становятся более отдаленными. Как сообщает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Соцопрос показал, что большинство украинцев верят в победу, однако есть один нюанс

Опрос украинцев. Фото: из открытых источников

Отмечается, что не верят в победу 11% украинцев, а 6% затрудняются ответить.

Так, по данным последнего опроса, среди верующих в победу 22% считают, что она состоится до конца этого года, тогда как в феврале-марте 2023 года 50% считали, что победа наступит до конца 2023 года.

Еще 34,5% считают, что она наступит через 1-2 года (в феврале-марте 2023 года – 26%). Что для этого понадобится от 3 до 5 лет — соответственно 17% и 7%, более 5 лет — соответственно 4% и 1%, что победа состоится "вряд ли при моей жизни" — соответственно 0,8% и 0,4% .

Больше стало тех, кто не знает, когда именно можно ожидать победы (соответственно 21% и 15%).

Относительно того, что можно считать победой, относительное большинство (45,5%) верующих в победу отвечают, что победой можно будет считать изгнание российских войск со всей территории Украины и восстановление границ по состоянию на январь 2014 года.

Еще 23% будут считать победой уничтожение русской армии и содействие восстанию/распаду внутри России. 11% сочтут победой восстановление статус-кво по состоянию на 23 февраля 2022 года, 9% — изгнание российских войск со всей территории Украины, кроме оккупированного Крыма, а 6% — прекращение войны, даже если российская армия останется на территориях, захваченных в результате полномасштабного вторжение (после 24 февраля 2022).

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Источник: https://razumkov.org.ua/novyny/otsinka-sytuatsii-v-kraini-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-vira-v-peremogu-stavlennia-do-vyboriv-berezen-2024r
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