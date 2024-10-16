Социологи выяснили, сколько украинцев поддержали прорыв ВСУ в Курскую область

Большинство наших соотечественников, а именно 58%, поддержали операцию Вооруженных сил Украины в Курской области, которая началась в августе 2024 года. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Бои в Курской области. Фото из открытых источников

Социологи задавали респондентам вопрос, как они относятся к тому, что украинские войска ведут боевые действия не только на территории Украины, но и России. Отнеслись к этому отрицательно 20% опрошенных, 7% – безразлично, и 16% не определились.

Положительно к этому относятся большинство (65%) тех респондентов, которые верят в победу Украины (отрицательно — только 15%), тогда как не верящие в победу относятся к этому чаще негативно (соответственно 22% и 50%).

Также чаще негативно к этому относятся те, кто сочтет победой прекращения войны, даже если российская армия останется на территориях, захваченных в результате полномасштабного вторжения (соответственно 29% и 47%).

Отметим, также в ходе этого же опроса социологи выяснили, что несмотря на 2,5 года после начала полномасштабного вторжения, большинство украинцев остаются оптимистами относительно победы в войне против России. 83% украинцев в той или иной степени полагают, что Украина победит.

60% респондентов уверены в победе Украины, а еще 23% склоняются к этому мнению. Только 6,2% выразили скептицизм, заявив, что скорее не верят в победу Украины в войне, а 5,2% ответили категоричным "нет". Еще 5,6% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Среди верующих в победу Украины мнения относительно сроков достижения этой цели несколько разделились. Наибольшая доля респондентов (39,2%) считает, что победа наступит через 1–2 года. Еще 19,5% уверены, что она состоится до конца текущего года. 14,8% опрошенных считают, что война завершится победой через 3–5 лет, и 5,4% считают, что не раньше, чем через пять лет.



