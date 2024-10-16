Верят ли до сих пор украинцы в победу в войне: когда она наступит

Несмотря на 2,5 года после начала полномасштабного вторжения, большинство украинцев остаются оптимистами относительно победы в войне против России. 83% украинцев в той или иной степени полагают, что Украина победит. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результаты социологического опроса Центра Разумкова.



Украинские военные. Фото из открытых источников

По результатам опроса Центра Разумкова, 60% респондентов уверены в победе Украины, а еще 23% склоняются к этому мнению. Только 6,2% выразили скептицизм, заявив, что скорее не верят в победу Украины в войне, а 5,2% ответили категоричным "нет". Еще 5,6% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Среди верующих в победу Украины мнения относительно сроков достижения этой цели несколько разделились. Наибольшая доля респондентов (39,2%) считает, что победа наступит через 1–2 года. Еще 19,5% уверены, что она состоится до конца текущего года. 14,8% опрошенных считают, что война завершится победой через 3–5 лет, и 5,4% считают, что не раньше, чем через пять лет.

Несмотря на общий оптимизм, есть часть украинцев, которая не видит победы в скором будущем. В частности, 2% считают, что победа Украины вряд ли произойдет при их жизни, а 18,6% опрошенных затруднились определить конкретные сроки победы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, показавших, сколько украинцев поддерживает проведение выборов до окончания войны в Украине.



Также "Комментарии" писали о заявлении президента Владимира Зеленского, который назвал год, когда может закончиться война в Украине.