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Верят ли до сих пор украинцы в победу в войне: когда она наступит

Украинцы остаются оптимистами относительно победы в войне против России

сегодня, 14:57
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Автор:
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Slava Kot

Несмотря на 2,5 года после начала полномасштабного вторжения, большинство украинцев остаются оптимистами относительно победы в войне против России. 83% украинцев в той или иной степени полагают, что Украина победит. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на результаты социологического опроса Центра Разумкова.

Верят ли до сих пор украинцы в победу в войне: когда она наступит

Украинские военные. Фото из открытых источников

По результатам опроса Центра Разумкова, 60% респондентов уверены в победе Украины, а еще 23% склоняются к этому мнению. Только 6,2% выразили скептицизм, заявив, что скорее не верят в победу Украины в войне, а 5,2% ответили категоричным "нет". Еще 5,6% опрошенных затруднились ответить на вопрос.

Среди верующих в победу Украины мнения относительно сроков достижения этой цели несколько разделились. Наибольшая доля респондентов (39,2%) считает, что победа наступит через 1–2 года. Еще 19,5% уверены, что она состоится до конца текущего года. 14,8% опрошенных считают, что война завершится победой через 3–5 лет, и 5,4% считают, что не раньше, чем через пять лет.

Несмотря на общий оптимизм, есть часть украинцев, которая не видит победы в скором будущем. В частности, 2% считают, что победа Украины вряд ли произойдет при их жизни, а 18,6% опрошенных затруднились определить конкретные сроки победы.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о результатах опроса, показавших, сколько украинцев поддерживает проведение выборов до окончания войны в Украине.

Также "Комментарии" писали о заявлении президента Владимира Зеленского, который назвал год, когда может закончиться война в Украине.



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Источник: https://razumkov.org.ua/napriamky/sotsiologichni-doslidzhennia/otsinka-sytuatsii-v-kraini-ta-diialnosti-vlady-dovira-do-sotsialnykh-instytutiv-politykiv-posadovtsiv-ta-gromadskykh-diiachiv-vira-v-peremogu-veresen-2024r
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