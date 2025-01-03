Социологи выяснили отношение украинцев к уступкам территориям ради быстрого мира

В декабре 2024 года 38% украинцев считали, что ради более быстрого мира и сохранения независимости Украина могла бы отказаться от части своих территорий. В то же время 51% опрошенных выступили против любых уступок России. Такие результаты обнародовал Киевский международный институт социологии (КМИС).

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Если между маем и началом октября 2024 г. позиции граждан оставались почти неизменными, то между октябрем и декабрем доля тех, кто допускает возможность территориальных уступок, выросла с 32% до 38%.

"Несмотря на тяжелые обстоятельства, к концу 2024 года большинство граждан остаются против уступок — 51%, хотя в начале октября этот показатель составлял 58%", — отмечается в отчете.

Социологи также обращают внимание на так называемый "климат мнений" — представление украинцев о том, как другие граждане относятся к территориальным уступкам.

Для этого респондентов, которые не высказывали свою позицию, спрашивали, как, по их мнению, большинство населения воспринимает эту идею.

78% опрошенных дали четкие ответы (22% отметили, что им сложно оценить). В среднем украинцы считают, что 43% населения на подконтрольных территориях готовы к уступкам, что немного превышает фактический показатель в 38%.

Опрос проводил КМИС со 2 по 17 декабря 2024 среди 2000 респондентов. Вопрос о готовности к территориальным уступкам был задан 985 участникам.

Напомним, по результатам того же опроса, большинство украинцев (57%) в декабре 2024 года заявили, что готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. Еще 3% готовы выдержать войну один год, 3% – полгода, а 18% – несколько месяцев. Еще 18% затруднились с ответом.

Портал "Комментарии" ранее писал, что министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что его страна выступает за немедленное прекращение огня и установление мира в Украине . Об этом он сообщил на пресс-конференции в Анкаре после встречи с министром иностранных дел Бельгии Бернаром Квентеном.