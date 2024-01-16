Собрали 460 тысяч солдат: россияне готовят новое наступление на стратегический украинский город

Группировка захватнических войск РФ на украинской территории склада составляет почти 460 тысяч человек, но каждый день российские вооруженные силы пополняются почти на одну тысячу рекрутов. Это дает врагам возможность активно продолжать наступления на некоторых участках фронта. Об этом сообщил военный эксперт Сергей Грабский в эфире телеканала FREEДОМ .

Россияне готовят новое наступление (фото из открытых источников)

"Около тысячи рекрутов ежедневно приходят в российскую армию. Каждый день, подчеркиваю. Мы говорим о том, что на сегодняшний день группировка противника насчитывает по основным показателям более 460 тыс. человек и около 3 тыс. танков… О чем это говорит? Это свидетельствует о то, что противник, имея перед собой достаточно значимую группировку украинских войск на ближайшую перспективу, то есть на ближайшие несколько месяцев, может рассчитывать на проведение каких-то тактических действий, которые будут иметь, в частности, определенную оперативную цель", — подчеркнул Грабский.

По мнению эксперта, есть вероятность, что враг может начать военные наступательные действия в районе Купянска. Он отмечает, что для захватчиков здесь стоит задача захвата станции "Купянск — Узловой". В дальнейшем это может серьезно усложнять поставки и саму оборону для ВСУ на левом берегу реки Оскол.

"Мы говорим о давлении в районе Временного Яра, потому что таким образом противник будет создавать потенциальную угрозу и готовиться к дальнейшим операциям против славяно-краматорской группировки войск. Мы уже много раз говорили о необходимости для противника выдавить наши войска или окружить и уничтожить, как они мыслят, наши войска в районе Авдеевки. Ну, и следующее направление — это район Марьинки, а если точнее, Новомихайловка, где противник, прорываясь на этом направлении, создает угрозу оперативного окружения или охвата нашей группировки в районе Угледара", — отметил Сергей Грабский.

Эксперт убежден, что российская группировка имеет конкретную цель, связанную с поставленной им целью: достичь границ Луганской и Донецкой областей и создать буферную зону в Харьковском регионе.

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