Собирается срочная встреча "Рамштайн" в связи с массированными ударами РФ по Украине: что известно

Представители министерств обороны со всего мира соберутся в Брюсселе на срочную встречу в рамках формата "Рамштайн" на фоне серии массированных ракетных ударов России по Украине. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Washington Post".

Встреча в формате "Рамштайн". Фото: из открытых источников

По информации, встреча состоится на этой неделе. При этом точный день не называется. Контактную группу по обороне Украины возглавит представитель США.

Помимо этого, журналисты сообщают о предстоящей встрече министров обороны стран НАТО.

Издание обращает внимание, что украинские официальные лица уже призвали Запад ускорить передачу Украине противовоздушных систем обороны в связи с угрозой новых массированных атак страны-агрессора.

Читайте также на портале "Комментарии" — в понедельник, 10 октября, российский диктатор Владимир Путин дистанционно выступил на Совбезе РФ с рядом безумных заявлений. Среди прочего, уверял, что именно Киев давно использует террористические методы, что СБУ уже совершила три теракта в отношении Курской АЭС, что Украина пыталась подорвать "Турецкий поток". Также уверял, что "по предложению Минобороны РФ и по плану Генштаба нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам энергетики, военного управления и связи Украины". У утверждал, что "в случае продолжения попыток проведения терактов на территории РФ ответы будут жесткими и соответствовать уровню угроз". О чем говорят подобного рода путинские заявления? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – Дмитрий Медведев издевательски прокомментировал ракетный обстрел Украины.





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