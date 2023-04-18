Снова минуснули танки: украинские военные ювелирно истребляют оккупантов и их технику

Как информирует издание "Комментарии", на днях Юрий Голик опубликовал на своей странице в Facebook три видео, на которых разные бригады прицельным попаданием обезвреживают оккупантов и их танки.

ВСУ разбивают российские танки

На первом видео зафиксирована работа 3-го батальона 25 чешской бригады ДШВ на Донецком направлении. Оператор дрона точно попадает снарядом внутрь танка. На другом видео наши военные бросают снаряд прямо в скопление россиян.

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Напомним, ранее предприниматель-волонтер Юрий Голик рассказал о новом ударном БПЛА украинского производства, который сможет нести боеприпасы весом до 5 кг.

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