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Снова минуснули танки: украинские военные ювелирно истребляют оккупантов и их технику

Украинские военные продолжают эффективно использовать малые дроны на востоке Украины, которыми их обеспечивают волонтеры

сегодня, 15:15
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Автор:

Кравцев Сергей

Как информирует издание "Комментарии", на днях Юрий Голик опубликовал на своей странице в Facebook три видео, на которых разные бригады прицельным попаданием обезвреживают оккупантов и их танки.

Снова минуснули танки: украинские военные ювелирно истребляют оккупантов и их технику

ВСУ разбивают российские танки

На первом видео зафиксирована работа 3-го батальона 25 чешской бригады ДШВ на Донецком направлении. Оператор дрона точно попадает снарядом внутрь танка. На другом видео наши военные бросают снаряд прямо в скопление россиян.


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Напомним, ранее предприниматель-волонтер Юрий Голик рассказал о новом ударном БПЛА украинского производства, который сможет нести боеприпасы весом до 5 кг.

Читайте на портале "Комментарии" — Александр Карпюк и Юрий Голик рассказали, как сделать из волонтерства систему, которая приносит пользу армии.






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Источник: https://www.facebook.com/y.golyk/posts/pfbid02QUmTFwRQfu4KvxZ6uUrod5ekSPddHDJnT3N72BqDCYWomJDcUdDjrwvGWq39yYmYl
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