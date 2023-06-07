Снова фальстарт: в СНБО сделали новое заявление о контрнаступлении

Как передает портал "Комментарии", российские пропагандисты продолжают заявлять, что Украина уже начала анонсированное ранее контрнаступление. В Украине же призывают всех сохранять спокойствие и не верить в манипуляции страны-агрессора. Так, секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью "Reuters" заявил, что контрнаступление украинских защитников еще не началось, несмотря на шквал новостей по этому поводу.

Алексей Данилов. Фото: из открытых источников

Данилов назвал недостоверными заявления российских оккупантов о том, что якобы ВСУ уже начали контрнаступление. Он отметил, что россияне ошибочно назвали продвижение украинских сил началом большой наступательной операции.

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"Все это неправда. Когда все это начнется, это решат наши военные. Когда мы начнем контрнаступление, все об этом узнают, увидят", — заявил секретарь СНБО.

Также он опроверг сомнения западных СМИ по поводу причастности РФ к подрыву Каховской ГЭС.

"У них был военный компонент. Это был план номер один... Они верили, что мы будем продвигаться в этом направлении. Их действия не приведут к последствиям, к которым они хотели бы", — заявил Данилов.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники продвинулись вперед на Бахмутском направлении. Тем временем российские добровольцы, которые воюют на стороне Украины против путинского режима, продолжают свои действия в Белгородской области, подчеркивая, что хотят спасти всю Россию. А главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин продолжает насмехаться над министром обороны РФ Сергеем Шойгу, ведомство которого приводит фантастические данные об уничтожении сил и средств ВСУ, в том числе на Бахмутском направлении. О чем говорит этот "парад заявлений"? Как события на информационном фронте российско-украинской войны (и не только) могут развиваться в обозримом будущем? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.



