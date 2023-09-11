Снайдер назвал основную идеологическую ошибку Путина в войне с Украиной

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Slava Kot
Американский историк Тимоти Снайдер рассказал об основном принципе Путина, который он применяет к войне в Украине и указывает на главную ошибку российского диктатора. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на интервью Снайдера для издания "Европейская правда".
Тимоти Снайдер назвал ошибку Путина в войне на Украине. Фото из открытых источников
Снайдер говорит, что основной принцип войны Путина состоит в том, что "украинцев нет, Украины нет, украинской культуры нет". По словам историка, в основе войны лежит кремлевская пропаганда, что есть только Россия и "великая русская культура". Таким образом, идея заключалась в том, чтобы убить или депортировать немногочисленную активную группу украинцев, а большие массы смирились с тем, что они россияне.
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Снайдер объясняет, что россияне действительно полагали, что все вокруг хотят быть россиянами. Поэтому в ходе войны они сделали выводы из ситуации.
По словам Снайдера, впоследствии руководство Кремля понимает, что по этой логике таких украинцев немного и Путин оказался в "совершенно геноцидной ситуации". Сначала русские указывали на колониальную миссию войны, где собирались убить элиту и посадить кого-то в лагеря, тогда как остальная страна пошла бы за Россией.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Тимоти Снайдер рассказал о будущем России и Украины.
Также "Комментарии" писали о Медведеве, который жалуется на лидирующие позиции США и угрожает ядерным ударом.
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Ігор
11 сентября 2023, 09:33
Звісно, нація існує. На російських машинах, яким більше 20 років. З 50% російської лайки. З російським шансоном. Але з дистанційним патріотизмом, як Верка Сердючка - з Майами. На передову не їде надихати. Який 20 років використовує сценічний імідж, створений йому російськими іміджмейкерами. Який разом з Зе створились саме на Росії. Та ж сама корупція. Вишенькою: G20, тобто 90% населення і ВВП світу, не побачило різниці між ними. Боротьба за вплив над територіями, закручування гайок своєму населенню, пропаганди і брехня - це і є атрибути нацизму підсиленого православною сектою.