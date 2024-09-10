Сможет ли Запад остановить войну в Украине: неудобные вопросы, на которые нет ответов

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов говорить с российской стороной в рамках мирного переговорного процесса. Как отметила политолог Олеся Яхно, поговорить-то, конечно, можно, но непонятно, в чем состоит переговорная позиция Запада.
Война в Украине
По ее словам, заморозку войны можно обсуждать, но при условии, что она вписывается в поэтапный план движения к устойчивому и справедливому миру. Иначе – война в какой-то перспективе точно выйдет на новый уровень, добавила политолог.
Если обобщить, то остается два больших вопроса, по которым требуется определенность Запада. Во-первых, говорит Яхно, нужно, чтобы Запад честно ответил, готов предоставить Украине больше оборонительных возможностей (оружие, снятие ограничений на применение, присоединение Запада на уровне оборонных действий, в частности систем ПВО). Во-вторых, готовы ли партнеры видеть Украину частью Запада даже при оккупации Россией части наших территорий.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский переживает, что Запад может существенно снизить военную помощь стране, поэтому хочет завершить войну как можно скорее.
Новости