Сможет ли Запад остановить войну в Украине: неудобные вопросы, на которые нет ответов

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов говорить с российской стороной в рамках мирного переговорного процесса. Как отметила политолог Олеся Яхно, поговорить-то, конечно, можно, но непонятно, в чем состоит переговорная позиция Запада.

Война в Украине

"Прекращение войны хотят все, кроме России. И это как будто понимают на Западе. Война, гибридная, ведется и против него самого. Однако достичь мира невозможно без четкой стратегии и видения долгосрочных целей", – отметила эксперт.

По ее словам, заморозку войны можно обсуждать, но при условии, что она вписывается в поэтапный план движения к устойчивому и справедливому миру. Иначе – война в какой-то перспективе точно выйдет на новый уровень, добавила политолог.

Если обобщить, то остается два больших вопроса, по которым требуется определенность Запада. Во-первых, говорит Яхно, нужно, чтобы Запад честно ответил, готов предоставить Украине больше оборонительных возможностей (оружие, снятие ограничений на применение, присоединение Запада на уровне оборонных действий, в частности систем ПВО). Во-вторых, готовы ли партнеры видеть Украину частью Запада даже при оккупации Россией части наших территорий.

"Отсутствие определенности по этим двум, базовым позициям будет побуждать Кремль и дальше усиливать агрессивные и гибридные действия как против Украины, так и против Запада. Россия уже тестирует границы НАТО (Польшу, Румынию, страны Балтии) по поводу реакции Альянса", — добавила политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский переживает, что Запад может существенно снизить военную помощь стране, поэтому хочет завершить войну как можно скорее.



