logo

BTC/USD

57475.09

ETH/USD

3017.38

LTC/USD

64.61

USD/UAH

40.95

EUR/UAH

44.25

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сможет ли Запад остановить войну в Украине: неудобные вопросы, на которые нет ответов
commentss НОВОСТИ Все новости

Сможет ли Запад остановить войну в Украине: неудобные вопросы, на которые нет ответов

Перед тем, как «морозить» войну в Украине, Запад должен определить долгосрочную стратегию поддержки, в противном случае РФ не остановится

сегодня, 14:08
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что готов говорить с российской стороной в рамках мирного переговорного процесса. Как отметила политолог Олеся Яхно, поговорить-то, конечно, можно, но непонятно, в чем состоит переговорная позиция Запада.

Сможет ли Запад остановить войну в Украине: неудобные вопросы, на которые нет ответов

Война в Украине

"Прекращение войны хотят все, кроме России. И это как будто понимают на Западе. Война, гибридная, ведется и против него самого. Однако достичь мира невозможно без четкой стратегии и видения долгосрочных целей", – отметила эксперт.

По ее словам, заморозку войны можно обсуждать, но при условии, что она вписывается в поэтапный план движения к устойчивому и справедливому миру. Иначе – война в какой-то перспективе точно выйдет на новый уровень, добавила политолог.

Если обобщить, то остается два больших вопроса, по которым требуется определенность Запада. Во-первых, говорит Яхно, нужно, чтобы Запад честно ответил, готов предоставить Украине больше оборонительных возможностей (оружие, снятие ограничений на применение, присоединение Запада на уровне оборонных действий, в частности систем ПВО). Во-вторых, готовы ли партнеры видеть Украину частью Запада даже при оккупации Россией части наших территорий.

"Отсутствие определенности по этим двум, базовым позициям будет побуждать Кремль и дальше усиливать агрессивные и гибридные действия как против Украины, так и против Запада. Россия уже тестирует границы НАТО (Польшу, Румынию, страны Балтии) по поводу реакции Альянса", — добавила политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Зеленский переживает, что Запад может существенно снизить военную помощь стране, поэтому хочет завершить войну как можно скорее.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/olesya.yakhnobelkovskaya/posts/pfbid0tb1vM8bGHq3QKnezdFaT2pRHH9A5X37SFfGkf5fNjweLJKyfAwLPngpLC3frLUxgl
Теги:

Новости

Все новости