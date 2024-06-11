Сможет ли Украина выиграть войну: что думают украинцы

Почти половина украинцев полагает, что выиграть в войне не сможет ни Украина, ни Россия. Таковы результаты опроса, которые провела социологическая исследовательская компания "Рейтинг" по заказу "Фонда Карнеги за международный мир".

Украинцы скептически относятся к перспективе переговоров с Москвой. Фото из открытых источников

Участие в опросе приняли 2000 человек, проживающих на не оккупированных территориях Украины. Опрос был проведен в марте после того, как ВСУ вышли из Авдеевки.

Около 44% респондентов полагают, что ни Украина, ни Россия не выиграют в войне. 41% опрошенных ответили, что выиграет Украина, а 5% – что выиграет РФ.

73% респондентов считают, что Украина в конце концов освободит все свои территории. 59% респондентов верят, что война будет продолжаться менее года или не дольше одного-двух лет.

Около половины респондентов считают, что Украина должна воевать, пока не освободит все свои территории, включая Крым. 12% опрошенных сказали, что Украина должна воевать, пока не отбросит российские войска к линии разграничения, которая существовала по состоянию 24 февраля 2022 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Китай может выступить с инициативой проведения собственного Глобального саммита мира, на котором вопрос войны в Украине будет не ключевым, а только в перечне вместе с другими вопросами о глобальной безопасности в мире, заявил политолог Виталий Кулик. По мнению политолога, свой саммит Китай, вероятно, отложит до завершения выборов в США, чтобы вести переговоры о мировой безопасности с новым американским президентом.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что НАТО разрабатывает сухопутные коридоры, которые позволят войскам США быстро достигать линии фронта в случае нападения РФ на какую-либо из стран-членов Альянса. Как пишет газета New York Post, этому шагу предшествовали предупреждения лидеров стран-членов НАТО, призывавших западные правительства подготовиться к полномасштабной войне с Россией в ближайшие 20 лет. Новые маршруты расширят существующие договоренности, действующие с прошлого года, когда Североатлантический союз согласился иметь 300 тысяч военных в состоянии высокой готовности во время саммита в Вильнюсе.