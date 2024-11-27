Сможет ли Украина воевать без помощи США: объяснение эксперта

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Кравцев Сергей
Полностью компенсировать поставки вооружения и снарядов из Соединённых Штатов самостоятельно Европа не сможет. Это не позволит ей способность производить достаточное количество вооружений, снарядов и так далее. Поэтому как бы европейские лидеры не рассказывали, что они смогут и дальше поддерживать Украину, несмотря на смену курса Вашингтона, это не совсем правда, если не сказать, что ложь. Об этом в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.
Война в Украине. Фото: из открытых источников
Как пример эксперт приводит недавнюю новость о том, что Германия поставила лишь 6% бронеавтомобилей MRAP из того количества, что обещала.
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Также издание "Комментарии" сообщало – у Трампа более, чем лаконично отреагировали на запрос Байдена о новых 24 млрд для Украины.
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