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Сможет ли Украина воевать без помощи США: объяснение эксперта

Европа не в состоянии самостоятельно закрыть потребности Украины для продолжения войны

сегодня, 17:40
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Кравцев Сергей

Полностью компенсировать поставки вооружения и снарядов из Соединённых Штатов самостоятельно Европа не сможет. Это не позволит ей способность производить достаточное количество вооружений, снарядов и так далее. Поэтому как бы европейские лидеры не рассказывали, что они смогут и дальше поддерживать Украину, несмотря на смену курса Вашингтона, это не совсем правда, если не сказать, что ложь. Об этом в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

Сможет ли Украина воевать без помощи США: объяснение эксперта

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как пример эксперт приводит недавнюю новость о том, что Германия поставила лишь 6% бронеавтомобилей MRAP из того количества, что обещала.                                                                        

"То есть, даже то, что обещает Европа, она с трудом выполняет. Это касается, как военной помощи в целом, так и снарядов, которые крайне важны. Поэтому, конечно же, самостоятельно Европа не сможет вооружать Украину. Да, европейцы будут помогать. Но сейчас мы видим, что военная помощь оказывается и США, и Европой, но её всё равно катастрофически не хватает. Если же она уменьшится ещё вдвое, то продвижение российских войск ускорится. Поэтому крайне важно, чтобы этот консенсус сохранился. О чём уже сейчас идут переговоры не на официальном уровне", – подытожил Максим Яли.

Читайте также на портале "Комментарии" — способна ли Европа без США поддерживать Украину в войне: какие могут быть варианты.

Также издание "Комментарии" сообщало – у Трампа более, чем лаконично отреагировали на запрос Байдена о новых 24 млрд для Украины.




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