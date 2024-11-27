Сможет ли Украина воевать без помощи США: объяснение эксперта

Полностью компенсировать поставки вооружения и снарядов из Соединённых Штатов самостоятельно Европа не сможет. Это не позволит ей способность производить достаточное количество вооружений, снарядов и так далее. Поэтому как бы европейские лидеры не рассказывали, что они смогут и дальше поддерживать Украину, несмотря на смену курса Вашингтона, это не совсем правда, если не сказать, что ложь. Об этом в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал политолог, профессор кафедры международных отношений НАУ Максим Яли.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Как пример эксперт приводит недавнюю новость о том, что Германия поставила лишь 6% бронеавтомобилей MRAP из того количества, что обещала.

"То есть, даже то, что обещает Европа, она с трудом выполняет. Это касается, как военной помощи в целом, так и снарядов, которые крайне важны. Поэтому, конечно же, самостоятельно Европа не сможет вооружать Украину. Да, европейцы будут помогать. Но сейчас мы видим, что военная помощь оказывается и США, и Европой, но её всё равно катастрофически не хватает. Если же она уменьшится ещё вдвое, то продвижение российских войск ускорится. Поэтому крайне важно, чтобы этот консенсус сохранился. О чём уже сейчас идут переговоры не на официальном уровне", – подытожил Максим Яли.

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