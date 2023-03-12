logo

BTC/USD

20528.75

ETH/USD

1471.06

LTC/USD

68.78

USD/UAH

38.45

EUR/UAH

40.55

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Общество Война с Россией Сможет ли Украина «достать» замороженные российские миллиарды за границей
commentss НОВОСТИ Все новости

Сможет ли Украина «достать» замороженные российские миллиарды за границей

Украина рассчитывает за счет заблокированных российских активов восстановить инфраструктуру после войны

сегодня, 12:12
Поделитесь публикацией:
Автор:

Моесеенко Валентина

Российские активы на $58 млрд заморожены в банках разных стран мира. Об этом говорится в заявлении Международной группы по блокированию имущества подсанкционных россиян. Ожидается, что часть этих денег покроет расходы по восстановлению Украины после вывода российских оккупационных войск с территории страны, пишут "Комментарии".

Сможет ли Украина «достать» замороженные российские миллиарды за границей

Более $58 млрд российских активов заморожено – в каких странах больше всего

Николаевская область и Датское королевство подписали Меморандум о возобновлении после войны. Фактически документ закрепил взятые датчанами еще летом обязательства: как только умолкнет оружие — они готовы вкладывать деньги для того, чтобы регион вернулся в довоенное положение.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


"Прежде всего, я убедила датчан, что мы хотим не просто восстановления, а двустороннего сотрудничества, которое будет полезно как для Николаевской области, так и Дании. Для нас важно отстроить не только жилье, но и промышленность, поскольку это рабочие места, наличие которых поощряет людей возвращаться в регион. Поэтому я многое рассказывала гостям о возможностях местного бизнеса, о промышленности, которая может заинтересовать датских предпринимателей”, — рассказала председатель Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Часть средств на восстановление Украины датчане смогут компенсировать замороженными в стране российскими активами. Это имущество и валюта почти на $11 млрд — уже купленные и оплаченные Россией подсанкционные товары, например, металл и железная руда, которые в прошлом году находились в датских портах. А также – деньги россиян, которые хранились в датских банках.   Передать часть средств на послевоенное обновление Николаевской области Дания пообещала еще летом.

В общей сложности международная группа по блокированию активов россиян насчитала более $ 50 млрд уже замороженных средств, имеющих российское происхождение. Это и деньги, и арестованное в разных странах имущество находящихся под санкциями россиян.

“Поскольку агрессивная война России продолжается, члены Международной группы по блокированию активов по-прежнему полны решимости возложить на Россию большие расходы. Группа продолжит выявлять, находить и замораживать активы находящихся под санкциями россиян с целью лишить Кремль средств, необходимых ему для ведения незаконной войны”, — говорится в заявлении Международной группы по блокированию активов РФ.

Больше всего российских активов заблокировано в США, где хранились федеральные резервы России. Среди европейских стран лидер – Бельгия. Маленькая страна нашла и заморозила российское имущество на почти 60 млрд евро.   Также Брюссель добился успеха в блокировании крупных денежных переводов, участники которых — связанные с РФ лица или компании.

Кроме того, были заблокированы российские финансовые операции на 191 млрд евро. В общей сложности эти мероприятия касаются 1789 российских компаний или граждан, находящихся в черном списке. Вскоре после начала войны наша таможня столкнулась с резким увеличением количества импортных и экспортных проверок. К примеру, в отношении России и Беларуси уже проверено 91 020 деклараций. Также было физически проверено 7925 контейнеров", — заявил министр финансов Бельгии Винсент Ван Петегем.

В настоящее время и США, и страны Европы работают над разработкой механизма передачи замороженных российских активов Украине.   Ожидается, что часть средств будут направлены на компенсацию странам Запада за передачу оружия украинской армии. Остальные – на послевоенное восстановление страны. В целом ущерб, который Россия нанесла Украине, уже оценивают в два триллиона гривен.

"Комментарии" также писали о том, что первый пакет западных санкций против РФ был введен 22 февраля 2022 года по признанию Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР". Следующий пакет – уже на второй день полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины 24 февраля прошлого года. Сейчас 12 месяцев войны и 10 пакетов санкций. Каждое новое ограничение — проблема для российской экономики, потому что теория санкционного давления заключается именно в тактике тысячи мелких надрезов по экономике России, которые приводят к тому, что совокупность этих пакетов принесет сильнейшие удары по российской экономике.

Как сообщал портал "Комментарии", Украина нуждается прежде всего в инвестициях в энергетический сектор для диверсификации производства энергии, а также в объекты для хранения электроэнергии.

Читайте на портале "Комментарии" — СМИ узнали, кто помогает Путину обходить нефтяные санкции.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!