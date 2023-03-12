Сможет ли Украина «достать» замороженные российские миллиарды за границей

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Моесеенко Валентина
Российские активы на $58 млрд заморожены в банках разных стран мира. Об этом говорится в заявлении Международной группы по блокированию имущества подсанкционных россиян. Ожидается, что часть этих денег покроет расходы по восстановлению Украины после вывода российских оккупационных войск с территории страны, пишут "Комментарии".
Более $58 млрд российских активов заморожено – в каких странах больше всего
Николаевская область и Датское королевство подписали Меморандум о возобновлении после войны. Фактически документ закрепил взятые датчанами еще летом обязательства: как только умолкнет оружие — они готовы вкладывать деньги для того, чтобы регион вернулся в довоенное положение.
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Часть средств на восстановление Украины датчане смогут компенсировать замороженными в стране российскими активами. Это имущество и валюта почти на $11 млрд — уже купленные и оплаченные Россией подсанкционные товары, например, металл и железная руда, которые в прошлом году находились в датских портах. А также – деньги россиян, которые хранились в датских банках. Передать часть средств на послевоенное обновление Николаевской области Дания пообещала еще летом.
В общей сложности международная группа по блокированию активов россиян насчитала более $ 50 млрд уже замороженных средств, имеющих российское происхождение. Это и деньги, и арестованное в разных странах имущество находящихся под санкциями россиян.
Больше всего российских активов заблокировано в США, где хранились федеральные резервы России. Среди европейских стран лидер – Бельгия. Маленькая страна нашла и заморозила российское имущество на почти 60 млрд евро. Также Брюссель добился успеха в блокировании крупных денежных переводов, участники которых — связанные с РФ лица или компании.
В настоящее время и США, и страны Европы работают над разработкой механизма передачи замороженных российских активов Украине. Ожидается, что часть средств будут направлены на компенсацию странам Запада за передачу оружия украинской армии. Остальные – на послевоенное восстановление страны. В целом ущерб, который Россия нанесла Украине, уже оценивают в два триллиона гривен.
"Комментарии" также писали о том, что первый пакет западных санкций против РФ был введен 22 февраля 2022 года по признанию Россией так называемых "ДНР" и "ЛНР". Следующий пакет – уже на второй день полномасштабной войны, которую РФ развязала против Украины 24 февраля прошлого года. Сейчас 12 месяцев войны и 10 пакетов санкций. Каждое новое ограничение — проблема для российской экономики, потому что теория санкционного давления заключается именно в тактике тысячи мелких надрезов по экономике России, которые приводят к тому, что совокупность этих пакетов принесет сильнейшие удары по российской экономике.
Как сообщал портал "Комментарии", Украина нуждается прежде всего в инвестициях в энергетический сектор для диверсификации производства энергии, а также в объекты для хранения электроэнергии.
Читайте на портале "Комментарии" — СМИ узнали, кто помогает Путину обходить нефтяные санкции.
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