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Сможет ли Россия победить в гонке вооружения дронами. Военный дал обнадеживающий ответ

Без кражи западных технологий, готовых микросхем, покупки готовых беспилотников в Китае или Иране Россия не выдержит гонки вооружений в сфере дронов, об этом в Фейсбуке заявил военный Юрий Касьянов

сегодня, 13:55
Автор:
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Ткачик Олеся
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Бурное развитие дронов, которое наблюдается сегодня, – это следствие развития электронной промышленности. Сами по себе дроны известны давно, с Первой мировой войны, и активно применялись во время Второй мировой войны.

Сможет ли Россия победить в гонке вооружения дронами. Военный дал обнадеживающий ответ

Дроны на фронте

Но тогда, подчеркивает Юрий Касьянов, электроника была примитивной или отсутствовала вообще, а гироскоп – основной датчик автопилота – весил несколько килограммов. Сегодня компьютер "Пентиум", известный 20 лет назад, помещается в спичечной головке, и поэтому стало возможно массово изготавливать дроны, обладающие огромными вычислительными мощностями, добавил военный.

"Слава богу, на болотах пока освоили только технологию изготовления микропроцессоров 15-летней давности (а наши производственные мощности давно порезали на металлолом), и без кражи западных технологий, готовых микросхем, покупки готовых беспилотников в Китае или Иране Россия не выдержит гонки сфере дронов",
– отметил Касьянов.

По его словам, именно этот нюанс дает шанс Украине.

"Если Запад нам поможет технологично, а не только деньгами. Нам нужен полный доступ к самым передовым технологиям, микросхемам, программам, моторам. Остальные мы сделаем сами",
– добавил Касьянов.

При этом он подчеркнул, что все решают технологии, и это единственное, где Украина может победить.

Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, кто сможет нарастить использование дронов на фронте, тот получит шанс на победу в войне.

О том, что необходимо использовать дроны для того, чтобы эффективно уничтожать врага, говорят и сами военные. Правда, по их словам, россияне активно используют все украинские разработки, чтобы сделать что-нибудь подобное и для себя.




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Источник: https://www.facebook.com/brtcomua/posts/pfbid0LqR2ovRynQqgQDyGrPQRPXDUXUqC4V4JzfpTpFk9s8nXwTHWiWm3oMMURUKhw3gTl
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