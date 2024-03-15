Сможет ли Россия победить в гонке вооружения дронами. Военный дал обнадеживающий ответ

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Ткачик Олеся
Бурное развитие дронов, которое наблюдается сегодня, – это следствие развития электронной промышленности. Сами по себе дроны известны давно, с Первой мировой войны, и активно применялись во время Второй мировой войны.
Дроны на фронте
Но тогда, подчеркивает Юрий Касьянов, электроника была примитивной или отсутствовала вообще, а гироскоп – основной датчик автопилота – весил несколько килограммов. Сегодня компьютер "Пентиум", известный 20 лет назад, помещается в спичечной головке, и поэтому стало возможно массово изготавливать дроны, обладающие огромными вычислительными мощностями, добавил военный.
По его словам, именно этот нюанс дает шанс Украине.
При этом он подчеркнул, что все решают технологии, и это единственное, где Украина может победить.
Напомним, ранее портал "Комментарии" рассказывал, что, по мнению Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, кто сможет нарастить использование дронов на фронте, тот получит шанс на победу в войне.
О том, что необходимо использовать дроны для того, чтобы эффективно уничтожать врага, говорят и сами военные. Правда, по их словам, россияне активно используют все украинские разработки, чтобы сделать что-нибудь подобное и для себя.
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Фюрер пообіцяв мільйон дронів, а в них все скотчем кріпиться. Слава брехні і корупції!