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Смогут ли ВСУ с новым оружием из США пробиться к морю: какую хитрость ждать от Сырского

Стабилизировав фронт, ВСУ смогут перейти к следующему этапу, который заключается в подготовке своего наступления

сегодня, 16:15
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Кравцев Сергей
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Украина находится в ожидании долгожданного пакета помощи США. Один из интригующих вопросов состоит в том, смогут ли наши войска с этой помощью лишь остановить противника или, может быть, даже устроят свое контрнаступление? Издание "Комментарии" разбиралось в этом вопросе, проанализировав мнения экспертов.

Смогут ли ВСУ с новым оружием из США пробиться к морю: какую хитрость ждать от Сырского

Война в Украине. Фото: из открытых источников

Ситуация на поле боя будет зависеть от фактических объемов поставок западного оружия Украине

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник в эфире общенационального телемарафона отметил, что ожидаемое возобновление поставок американского оружия позволит ВСУ вернуться к наступательным действиям вплоть до перерезания "сухопутного коридора" в Крым.

По мнению эксперта, "реальный боевой сценарий" предполагает возобновление попыток пробиться через "линию Суровикина" – эшелонированную систему российской обороны на оккупированном юге.

Черник считает, что у ВСУ снова появится цель выйти на Мелитополь и расположенный к югу от него Молочный Лиман.

"ВСУ могут перерезать сухопутный коридор в Крым и обрушить южный плацдарм. После успехов на юге нужно посмотреть и понять, какая будет следующая тактическая задача", — прогнозирует аналитик.

Что касается планов врага, то Черник ожидает дальнейших попыток выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей. Первоочередной целью окупантов здесь является город Часов Яр.

Новой попытки большого контрнаступления ВСУ никто не исключает

Военный эксперт, координатор группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в интервью "Фокусу" выразил мнение, что возобновление поставок американского оружия позволит ВСУ стабилизировать линию фронта и накопить ресурсы для новой попытки большого контрнаступления.

По мнению эксперта, общая стабилизация линии обороны потребует определенного времени. Это касается всей линии боевого столкновения, а не только самых горячих участков, таких как Часов Яр.

"Задача состоит в пропорциональном распределении сил с усиленным вниманием на самые горячие точки. Далее можно ожидать накопления резервов, штатной комплектации подразделений для предстоящего контрнаступления ВСУ", — считает Коваленко.

Аналитик отметил, что в период без американских поставок помощи от Европы едва хватало на то, чтобы поддерживать текущую линию фронта.

Коваленко уверен, что говорить о новом контрнаступлении можно будет исключительно с возобновлением американской поддержки.

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