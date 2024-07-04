Смогут ли Украина и Запад вынудить Путина завершить войну до конца года: что нужно

Президент Владимир Зеленский заявил, что террористическую Россию можно вынудить завершить войну в Украине уже в этом году.

Война в Украине

Впрочем, как отметил военный эксперт Владислав Селезнев, война может завершиться, когда кремлевский диктатор Владимир Путин начнет испытывать настолько серьезные потери, что восстановление его сил в среднесрочной перспективе будет невозможно. Эксперт пояснил, что в прошлом многие военные аналитики считали, что потери российской армии на уровне до 3 тысяч военнослужащих в сутки могут привести к невозможности ее физического восстановления.

"Сейчас примерно до тысячи человек прибывает в российскую армию ежесуточно. С учетом уровня потерь 1000-1200 в сутки, тенденция довольно медленно идет к уменьшению российского оккупационного контингента, задействованного в рамках так называемой СВО", — сказал Селезнев.

По его мнению, для достижения значительных потерь в российской армии необходимы дополнительные технологические решения, которые приведут к масштабным потерям в логистических подчинениях и энергетической инфраструктуре, что обеспечивает боевую готовность российских войск. При этом Селезнев добавил, что вооруженные силы работают над этим. Однако, по его словам, проблема в том, что у них есть ограниченные ресурсы, которые не могут использовать, чтобы бить вглубь российских территорий, ведь нет такого разрешения от США.

Селезнев говорит, что Зеленский обращается не только к внутренней аудитории, но и к мировому сообществу, утверждая, что вместе можно остановить Путина. Однако поддержат ли западные партнеры такие предложения – вопрос открытый, добавил эксперт. Правда в том, добавляет он, что поставка военной техники задерживается, и есть бригады, которые стоят наготове и ожидают поступления оружия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Путин не намерен останавливать боевые действия в Украине.



