Смогут ли Storm Shadow, которые полетят по РФ, изменить ход войны: что говорят на Западе

Storm Shadow уже стали высокоэффективным оружием для Украины, точно поражая хорошо защищенные цели на временно оккупированной Россией территории. Теперь же Украина сможет получить возможность наносить прицельные удары уже по территории РФ, где есть очень много аппетитных целей. Если Киев начнет быть этими ракетами по территории РФ и будет это делать весьма регулярно, это усилит позиции Украины в войне. Как передает портал "Комментарии", такого мнения придерживаются аналитики BBC.

Ракеты Storm Shadow. Фото из открытых источников

Военный аналитика и бывший офицер британской армии Джастин Крамп считает, что Storm Shadow уже стали высокоэффективным оружием для Украины, точно поражая хорошо защищенные цели на оккупированной Россией территории.

"Неудивительно, что Киев лоббировал их использование на территории России, особенно для нацеливания на аэродромы, используемые для проведения атак планирующими бомбами", — отметил он.

Он уверен, что несмотря на предпринятые меры Москвой, удары указанными ракетами "затруднят обеспечение военной логистики, командования и управления, а также авиационной поддержки":

"И даже, если российские самолеты отойдут дальше от границ Украины, чтобы избежать ракетной угрозы, они все равно понесут увеличение времени и затрат на каждый вылет на линию фронта".

Директор по военной науке аналитического центра Rusi Мэтью Сэвилл считает, что снятие ограничений на удары дальнобойными ракетами по российской территории поставит РФ перед дилеммой: где разместить свои драгоценные средства ПВО, что, в свою очередь, облегчит прохождение украинских беспилотников. В то, что Storm Shadow переломят ситуацию, он не верит.

Как акцентировали в BBC, каждая ракета Storm Shadow стоит около 1 миллиона долларов, в связи с чем их обычно запускают как часть тщательно спланированного потока гораздо более дешевых беспилотников, чтобы сбить с толку и измотать противовоздушную оборону противника.

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