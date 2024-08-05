Смогут ли F-16 повлиять на войну в Украине: какое преимущество будет над российским самолетами

Президент Украины Владимир Зеленский фактически подтвердил, что первые истребители F-16 уже прибыли в нашу страну. 4 августа украинцы увидели первые официальные кадры их полета. Смогут ли F-16 повлиять на войну в Украине? Что можно сказать о преимуществе F-16 над российскими самолетами? Издание "Комментарии" разбиралось в этих вопросах, проанализировав мнения экспертов.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

Самолеты будут стремиться перехватывать российские ракеты и беспилотники

Эксперт Центра анализа европейской политики в Вашингтоне Федерико Борсари в интервью "Голосу Америки" отметил, что F-16 сможет повлиять на определенную динамику войны.

Эксперт назвал три основных задачи, которые самолеты, скорее всего, будут выполнять.

"Они будут стремиться перехватывать российские ракеты и беспилотники, которые беспрестанно бомбят Украину; подавлять вражеские системы ПВО; и наносить удары по позициям российских войск и составам боеприпасов ракетами класса "воздух-земля", — отметил Федерико Борсари.

Ожидание от самолетов достаточно мощное

Авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в интервью "Radio NV" заявил, что с появлением самолетов F-16 Украине станет гораздо легче работать в небе.

"Мое ожидание от самолетов довольно мощное, поскольку это усиление воздушных сил. И за счет того вооружения, которое они эксплуатируют — нашим пилотам будет легче работать на этой технике, чем на старой советской, которая была оснащена западным оружием. А здесь мы говорим о готовом комплексе, который способен выполнять большой ряд задач с дополнительными видами вооружения, которое предполагалось для этих самолетов. Давайте дождемся применения и увидим собственными глазами, как они хорошо работают", — сказал Храпчинский.

Эксперт также рассказал о вооружении для F-16, которое, по его мнению, очень помогло бы Украине в войне против российских захватчиков.

"О вооружении — хотелось бы увидеть в пакете помощи ракеты, которые работали бы на расстояние до 1000 км — это JASSM. Поскольку мы нуждаемся в усилении возможностей глубоко на территории врага. Большое уважение нашим Силам обороны, которые работают с БПЛА по территории врага. Но согласитесь , 400 кг боевой нагрузки в ракете гораздо лучше, чем до 100 кг, которые могут нести БПЛА", – объяснил Храпчинский.

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