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Смогли ли ВСУ повторить «майскую мясорубку»: появился впечатляющий ответ

Военный обозреватель Александр Коваленко указал на четыре интересных показателя относительно потерь российских оккупантов в Украине за три недели июня

сегодня, 18:16
Автор:
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Ткачик Олеся
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По словам военного обозревателя группы "информационное сопротивление" Александра Коваленко, первый показатель – это потери личного состава.

Смогли ли ВСУ повторить «майскую мясорубку»: появился впечатляющий ответ

Оккупанты

"За три недели июня это 23 200 тел. Очевидно, что побить рекорд майской мясорубки 38 900 не удастся, но я более чем уверен, что по итогу июня это будет второй показатель за весь период полномасштабного вторжения в пределах 30 тысяч, что тоже очень даже неплохо", — подчеркнул Коваленко.

Фактически, добавил эксперт, это среднестатистический показатель российского мобилизационного ресурс в месяц. То есть, второй месяц подряд, ни о какой компенсации потерь в плюс говорить, не приходится.

Второй показатель, подчеркнул Коваленко, уничижение ствольной артиллерии. За три недели июня это 922 единицы.

"То есть, рекорду в июне быть! А это говорит о том, что контрбатарейная борьба и не только, в вопросах устранения российской артиллерии, вышли на совершенно иной уровень", — подчеркнул эксперт.

Третий показатель – спецтехника. Здесь, говорит Коваленко, тоже будет рекорд. Сейчас это 186 единиц, но к концу месяца будет новый рекордный показатель, превышающий 215.

"В основном это обусловлено попытками применять оккупационными войсками инженерную технику в Харьковской области, возводить фортификационные сооружения и т.д. Вот он результат данных действий", — сказал эксперт.

Четвёртый показатель не станет рекордным, но войдёт в число одних из самых высоких – уничтоженная автомобильная техника. Как говорит эксперт, на третью неделю июня это 1 175. Как известно, причиной настолько высоких потерь среди автомобильного транспорта является острая нехватка специализированной бронированной техники в зоне БД, которую заменяют гражданскими автомобилями, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что РФ понесла рекордные потери в мае.




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Источник: https://www.facebook.com/AlexanderKovalenkoUkraine/posts/pfbid02nNaNdhyxZxNbgfAcSsxXXbZQoKhofoTzSE7BYQxy4Ju7jDgJCcJJidiwHAmHmRFul
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