Смогли ли ВСУ повторить «майскую мясорубку»: появился впечатляющий ответ

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Ткачик Олеся
По словам военного обозревателя группы "информационное сопротивление" Александра Коваленко, первый показатель – это потери личного состава.
Оккупанты
Фактически, добавил эксперт, это среднестатистический показатель российского мобилизационного ресурс в месяц. То есть, второй месяц подряд, ни о какой компенсации потерь в плюс говорить, не приходится.
Второй показатель, подчеркнул Коваленко, уничижение ствольной артиллерии. За три недели июня это 922 единицы.
Третий показатель – спецтехника. Здесь, говорит Коваленко, тоже будет рекорд. Сейчас это 186 единиц, но к концу месяца будет новый рекордный показатель, превышающий 215.
Четвёртый показатель не станет рекордным, но войдёт в число одних из самых высоких – уничтоженная автомобильная техника. Как говорит эксперт, на третью неделю июня это 1 175. Как известно, причиной настолько высоких потерь среди автомобильного транспорта является острая нехватка специализированной бронированной техники в зоне БД, которую заменяют гражданскими автомобилями, подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что РФ понесла рекордные потери в мае.
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