СМИ узнали, сможет ли помощь США привести к перелому в войне

Долгожданная помощь Соединенных Штатов на более чем 60 млрд долларов, способствуя эффективной обороне, даст украинским военным столь необходимую передышку, однако вряд ли без привлечения дополнительных ресурсов приведет к перелому в ходе войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале агентства Bloomberg.

ВСУ. Фото: из открытых источников

Журналисты отмечают, многое будет зависеть от того, как скоро помощь США попадет на линию фронта. За шесть месяцев задержки пакета в Конгрессе украинское войско столкнулось с острой нехваткой боеприпасов и живой силы, чем пользуются российские оккупанты.

СМИ приводит слова научного сотрудника киевского Национального института стратегических исследований Николая Белескова о том, что помощь даст передышку украинской армии, возможность замедлить продвижение РФ, провести "эффективную оборону" и минимизировать потери. Но для собственного продвижения Украине нужна дополнительная помощь, что в случае США – сложная перспектива из-за сопротивления республиканцев в Конгрессе.

"Вопрос в том, будет ли помощь и в каком объеме в 2025 году и дальше, ведь стратегия Путина заключается в выжидании", — сказал эксперт.

По словам источников издания, Германия на этой неделе будет продолжать оказывать давление на европейских союзников, включая Францию и Италию, по поставкам систем противовоздушной обороны и ее компонентов для Украины.

По словам аналитиков американского Института изучения войны, даже если военные средства США будут доставлены быстро, из-за сложностей с транспортной логистикой, вероятно, помощь "не начнет влиять на ситуацию на линии фронта в течение нескольких недель".

"Ситуация на линии фронта, вероятно, будет ухудшаться в течение этого времени, особенно, если российские войска усилят свои атаки, чтобы воспользоваться окном перед поступлением новой помощи США", — сказали аналитики.

Также издание "Комментарии" сообщало – помощь Украине от США: о чем говорит голосование в Конгрессе, какие будут последствия.



