СМИ узнали, сможет ли помощь США привести к перелому в войне

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Долгожданная помощь Соединенных Штатов на более чем 60 млрд долларов, способствуя эффективной обороне, даст украинским военным столь необходимую передышку, однако вряд ли без привлечения дополнительных ресурсов приведет к перелому в ходе войны. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале агентства Bloomberg.
ВСУ. Фото: из открытых источников
Журналисты отмечают, многое будет зависеть от того, как скоро помощь США попадет на линию фронта. За шесть месяцев задержки пакета в Конгрессе украинское войско столкнулось с острой нехваткой боеприпасов и живой силы, чем пользуются российские оккупанты.
СМИ приводит слова научного сотрудника киевского Национального института стратегических исследований Николая Белескова о том, что помощь даст передышку украинской армии, возможность замедлить продвижение РФ, провести "эффективную оборону" и минимизировать потери. Но для собственного продвижения Украине нужна дополнительная помощь, что в случае США – сложная перспектива из-за сопротивления республиканцев в Конгрессе.
По словам источников издания, Германия на этой неделе будет продолжать оказывать давление на европейских союзников, включая Францию и Италию, по поставкам систем противовоздушной обороны и ее компонентов для Украины.
По словам аналитиков американского Института изучения войны, даже если военные средства США будут доставлены быстро, из-за сложностей с транспортной логистикой, вероятно, помощь "не начнет влиять на ситуацию на линии фронта в течение нескольких недель".
Также издание "Комментарии" сообщало – помощь Украине от США: о чем говорит голосование в Конгрессе, какие будут последствия.
Обсуждения
Новости
Поделитесь своим мнением!