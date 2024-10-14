СМИ узнали, сколько военных уехали на отдых за границу и не вернулись

С начала полномасштабной войны в Украине 46 военнослужащих выехали за границу на отдых и не вернулись в Украину. Это стало известно из ответа Министерства обороны на запрос издания "Следство.Инфо".

Сколько военных не вернулись за границе (фото из открытых источников)

Согласно официальным данным, за период с 24 февраля 2022 года по 30 сентября 2024 года было зафиксировано 46 случаев, когда военные покинули страну на законных основаниях, но не вернулись. Таких лиц считают самовольно покинувшими воинские части (СЗЧ).

В Главном управлении Военной службы отметили, что пересечение границы военнослужащими происходит на общих основаниях, и для выезда за границу необходимо иметь только разрешение командира воинской части. Кроме того, военные не имеют ограничений по продолжительности отпуска.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, как в Третьей штурмовой отреагировали на закон о СЗЧ военных. 8 октября Верховная Рада решила безотлагательно рассмотреть и принять в первом чтении законопроект 12095, который недавно, 4 октября, подали председатель Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности Александр Завитневич, член Комитета Федор Вениславский и другие. Согласно законопроекту военная служба для военнослужащих, самовольно покинувших воинские части или места службы или дезертировавших, не приостанавливается.

Майор ВСУ, заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин эмоционально отреагировал на принятие этого законопроекта, отметив, что "популизм и дебилизм – два фактора, которые очень часто руководят принятием решений в Украине".

Конкретно эта инициатива лишь породит увеличение случаев дезертирства и СЗЧ (самовольное оставление части) в разы, очень негативно повлияет на дисциплину и в результате будет иметь последствия на поле боя", – подчеркнул военный.

