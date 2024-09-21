СМИ узнали, почему появление в Украине F-16 не стало болезненным для РФ

Жесткие ограничения Запада на удары по территории России значительно снижают эффективность украинских истребителей F-16. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет Business Insider со ссылкой на военных экспертов.

Истребитель F-16. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, что подавляющее большинство партнеров Украины, во главе с США, не позволяют использовать предоставленное ими дальнобойное оружие для атак на российские объекты. Это серьезно ограничивает Украину в праве давать достойный отпор агрессору – вместо того чтобы уничтожать источники российских атак, украинским защитникам приходится отбивать ракету отдельно, что значительно усложняет задачу.

Это также предоставляет российским войскам больше возможностей наносить удары по украинским самолетам, что делает их более уязвимыми вблизи линии фронта. По словам Джорджа Барроса, аналитика Института изучения войны США, нынешние ограничения позволяют России сконцентрировать свою противовоздушную оборону в конкретных регионах, что снижает эффективность украинских авиаударов.

Баррос отметил, что если Украина получит разрешение на удары вглубь России, это заставит российскую сторону принимать сложные решения по размещению своих средств ПВО, оттягивая их от фронта. Это, в свою очередь, создаст большую оперативную глубину для украинских F-16, что позволит им действовать в большей части воздушного пространства Украины и на оккупированных территориях.

Читайте на портале "Комментарии" — США и Великобритания в ближайшие недели могут предоставить Украине тайное разрешение на запуск дальнобойных ракет по территории России.

Как пишет издание The Times, о соответствующем решении союзники хотят объявить официально только после запуска первых ракет.

Источники издания сообщили, что Штаты хотят сначала увидеть план Владимира Зеленского как применение их оружия может помочь Украине пережить зимние месяцы войны.

По информации издания, окончательное решение о разрешении на удары вглубь РФ может быть одобрено на Генассамблее ООН, которая пройдет на следующей неделе. Однако, отмечает издание, в команде Джо Байдена "присутствует нервозность", что этот шаг может помешать предвыборной кампании Камалы Гаррис.



