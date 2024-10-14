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СМИ узнали, почему казни украинских пленных обернутся для россиян катастрофой

Forbes пишет о том, что мести за казни украинских военных от бойцов ВСУ долго ждать не придется

сегодня, 11:02
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Кравцев Сергей

Массовые казни украинских защитников во время полномасштабной войны "наверняка обернутся против россиян". История уже неоднократно подтверждала, что казнь воинов-противников одной из сторон конфликта мотивировала другую сторону казнить пленных в отместку. Причем ответ всегда был намного жестче. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

СМИ узнали, почему казни украинских пленных обернутся для россиян катастрофой

Украинские военнопленные. Фото из открытых источников

"Казнью украинских пленных, российские войска только усиливают ужас и без того ужасной войны – и почти наверняка гарантируют, что зверства, которые они творят, в конечном итоге коснутся и их самих", — отмечается в материале.

Авторы публикации также сообщили детали недавнего убийства противником девятерых украинских бойцов в Курской области.

"Недавняя российская контратака на западном краю украинского выступа (на Курщине, — Ред.), по-видимому, возглавляемая 155-й бригадой морской пехоты, не зашла слишком далеко — но она зашла достаточно далеко, чтобы настигнуть группу украинских операторов беспилотников возле освобожденного украинцами российского укрепления за пределами деревни Леонидово", – говорится в материале.

Журналисты добавили, что в этом районе находился гарнизон 33-го штурмового батальона и 41-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последнее время существенно увеличилось количество случаев увеличение казней украинских военнопленных. Это происходит при согласии и поощрении российских командиров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).




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