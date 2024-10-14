Массовые казни украинских защитников во время полномасштабной войны "наверняка обернутся против россиян". История уже неоднократно подтверждала, что казнь воинов-противников одной из сторон конфликта мотивировала другую сторону казнить пленных в отместку. Причем ответ всегда был намного жестче. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Украинские военнопленные. Фото из открытых источников

"Казнью украинских пленных, российские войска только усиливают ужас и без того ужасной войны – и почти наверняка гарантируют, что зверства, которые они творят, в конечном итоге коснутся и их самих", — отмечается в материале.

Авторы публикации также сообщили детали недавнего убийства противником девятерых украинских бойцов в Курской области.

"Недавняя российская контратака на западном краю украинского выступа (на Курщине, — Ред.), по-видимому, возглавляемая 155-й бригадой морской пехоты, не зашла слишком далеко — но она зашла достаточно далеко, чтобы настигнуть группу украинских операторов беспилотников возле освобожденного украинцами российского укрепления за пределами деревни Леонидово", – говорится в материале.

Журналисты добавили, что в этом районе находился гарнизон 33-го штурмового батальона и 41-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.

Читайте также на портале "Комментарии" — в последнее время существенно увеличилось количество случаев увеличение казней украинских военнопленных. Это происходит при согласии и поощрении российских командиров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).



