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Кравцев Сергей
Массовые казни украинских защитников во время полномасштабной войны "наверняка обернутся против россиян". История уже неоднократно подтверждала, что казнь воинов-противников одной из сторон конфликта мотивировала другую сторону казнить пленных в отместку. Причем ответ всегда был намного жестче. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".
Украинские военнопленные. Фото из открытых источников
Авторы публикации также сообщили детали недавнего убийства противником девятерых украинских бойцов в Курской области.
Журналисты добавили, что в этом районе находился гарнизон 33-го штурмового батальона и 41-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины.
Читайте также на портале "Комментарии" — в последнее время существенно увеличилось количество случаев увеличение казней украинских военнопленных. Это происходит при согласии и поощрении российских командиров. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в обновленном отчете Института изучения войны (ISW).
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