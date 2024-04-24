СМИ узнали, от чего теперь зависят решающие изменения на фронте

Одобрение долгожданной военной помощи Украине будет означать, что война на истощение продолжается. С одной стороны, это важная победа Киева, мотивирующая украинских воинов идти вперед, но любые решающие изменения на поле боя будут зависеть от того, как украинское командование использует американское оружие – особенно от способности поставить под угрозу российские позиции в оккупированном Крыму. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The Washington Post.

Война в Украине. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что потенциальным изменением правил игры в конфликте могут стать новые ракеты средней дальности ATACMS. Это высокоточное оружие позволит Украине наносить удары по российским аэродромам, складам снабжения, плацдармам и командно-контрольным центрам на оккупированных Россией территориях.

Отмечается, что высокопоставленный чиновник администрации заявил, что АТАСМС "в ближайшей перспективе ухудшит российскую логистику в Украине". А "в долгосрочной перспективе Россия будет вынуждена пересмотреть свою стратегию". Это может в конце концов открыть путь к справедливому миру путем переговоров.

При этом журналисты обращают внимание на утверждения российских аналитиков. Они сами признают, что они потеряли динамику. По словам Дмитрия Стефановича, исследователя аналитического центра, связанного с Российской академией наук, с новой американской помощью возможно некоторое увеличение оборонного потенциала Украины, а также и наступательного. Он добавил, что на символическом уровне американская помощь "однозначно поднимет боевой дух ВСУ.

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