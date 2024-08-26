СМИ узнали о важном решении США и Британии перед наступление ВСУ на Курскую область

Украина незадолго до начала операции в Курской области (РФ) получила от США и Великобритании спутниковые снимки и другую информацию об этом регионе. Такие данные были предоставлены Киеву не для помощи в наступлении вглубь территории страны-агрессора. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The New York Times".

США и Британия передали Украине спутниковые снимки Курской области. Фото: из открытых источников

Американское издание, ссылаясь на заявления неназванных чиновников, отмечает, что представленные сведения и кадры со спутника Курской области передавались Штатами и Британией украинской стороне, чтобы позволить командованию ВСУ лучше отслеживать российские подкрепления, которые могли атаковать.

По словам некоторых официальных лиц США, чем больше территории РФ на западной границе Украина будет пытаться взять под контроль, тем больше риск чрезмерного расширения линий поставок ВСУ и "зонтики ПВО".

Американские чиновники добавили, что наращивание сил ВСУ в Курской области якобы создает слабые места вдоль линии фронта на востоке Украины, особенно на Донбассе, где Силы обороны сталкиваются с интенсивными российскими атаками.

"Украина расширила линию фронта, что несет определенный риск, поскольку для удержания этой линии нужно больше личного состава и техники — что, в свою очередь, может истощить какой-то другой участок фронта или, вероятнее всего, уменьшить их существующие резервы", — высказал мнение аналитик британской разведывательной компании Janes Джеймс Рэндс.

Вместе с тем, американские военные говорят, что Украина своим наступлением в Курской области продемонстрировала, что умеет проводить "общевойсковой" маневр. Речь идет о синхронных атаках пехоты, бронетехники и артиллерии, пишет "The New York Times".

Читайте также на портале "Комментарии" — есть ли у Украины шанс усадить РФ за стол переговоров: при чем здесь Курская операция. Эксперты детально проанализировали ситуацию.



