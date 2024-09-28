СМИ узнали о новом участке, где россияне намерены прорвать оборону ВСУ

Российские захватнические войска на восточном фронте наступают на запад в направлении реки Оскол. Таким образом захватчики, скорее всего, пытаются разрезать наполовину украинскую оперативно-стратегическую группировку "Хортица" в этом районе, что усложнит пополнение войск и не позволит им поддерживать друг друга. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "Forbes".

Российские войска. Фото: из открытых источников

Издание отмечает, реализовать так просто свой замысел врагу не получится. Это россиянам очень дорого будет стоять. Село Песчаное к востоку от реки враг захватил еще в июле. Теперь же оккупанты пытаются добраться до реки возле села Глушковка.

Отмечается, что враг пошел в наступление с примерно сотней бронетехники в трех направлениях, обстреливая украинские позиции к северу и югу от выступа. Украинские бригады и батальоны, среди которых 77-я аэромобильная бригада, дали отпор беспилотниками, артиллерией и противотанковыми ракетами. На юге рубеж удерживала 92-я десантно-штурмовая бригада, а 40-я артиллерийская бригада находится достаточно близко к Песчаному выступу, чтобы вести огонь по врагу в любом месте выступления.

В итоге враг понес очень большие потери. 92-я бригада заявила об уничтожении 14 единиц техники — три танка, пять боевых машин БМП, бронетранспортер неуточненного типа, бронированный тягач МТЛБ, три грузовика и гольф-кар.

77-я бригада "отбила" атаку противника в своем районе, но не уточнила, сколько техники было сожжено. На видео боя, сделанном дроном, изображено по меньшей мере шесть обездвиженных и горящих машин, в том числе бронированные танки-черепахи.

В целом РФ потеряла по крайней мере пятую часть своих транспортных средств, что притупило наступление россиян в направлении реки Оскол и дало время местным украинским войскам для укрепления обороны. Однако противник еще может выиграть свою битву на этом участке фронта, считают аналитики.

"Forbes" считает, что ради новой победы россиянам придется понести огромные потери, как среди личного состава, так и среди техники.

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