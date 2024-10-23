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СМИ узнали о еще одном плане Зеленского: когда его покажут украинцам

По информации СМИ, Зеленский готовит еще один план, но он касается не союзников, а лишь украинского народа

сегодня, 10:40
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Кравцев Сергей

Глава украинского государства Владимир Зеленский дорабатывает внутренний план для Украины на время войны. Он поручил органам власти разработать предложения, которые помогут стране выстоять. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщили "ВВС Украина" несколько источников на Банковой. 

СМИ узнали о еще одном плане Зеленского: когда его покажут украинцам

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Отмечается, что этот документ не должен стать альтернативным плану победы. Его должны подготовить и представить украинцам до конца 2024 года.

Подчеркивается, своего рода это будет план действий для каждого украинца, который живет и работает во время войны с РФ. особый акцент будет сделан на внутренних решениях в сфере ВПК, обороны, экономики, социальной политики и других. Речь идет о шагах, которые должна выполнить сама Украина.                                                                                      

"Цель — сделать все возможное, чтобы сохранить единство и достичь результатов в различных сферах развития страны", — прокомментировал собеседник.

Читайте также на портале "Комментарии" — президент Украины Владимир Зеленский представил в Верховной Раде План победы. В частности, он заявил, что, если Запад поддержит Украину в реализации пунктов Плана победы, то вполне реально завершить войну не позже 2025 года. Насколько реальны к выполнению известные пункты Плана победы? И можно ли говорить о возможности завершить войну в такие сроки, как надеется президент? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – в НАТО отреагировали на План победы Владимира Зеленского.



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