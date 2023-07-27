СМИ узнали направление основного удара украинского контрнаступления

Во время очередных консультаций с США украинское командование подтвердило начало новой фазы контрнаступления украинской армии. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "New York Times", со ссылкой на американских чиновников, которые озвучили свои мнения на условиях анонимности.

Контрнаступление ВСУ. Фото: из открытых источников

В материале говорится, что украинские официальные лица сообщили чиновникам США, что усиленные украинские группировки попытаются продвинуться на юг через российские минные поля и другие укрепления в город Токмак, а в случае успеха – в Мелитополь. Их цель – разорвать так называемый сухопутный мост между оккупированными Россией украинскими территориями и Крымским полуостровом или, по крайней мере, продвинуться достаточно далеко, чтобы стратегически важный полуостров оказался в зоне досягаемости украинской артиллерии.

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Издание напоминает, что Россия захватила Крым в 2014 году и использует его как базу для своего Черноморского флота, а также для снабжения своих сил на юге.

Новая операция Сил обороны, в случае успеха, может занять от одной до трех недель, сообщили украинские чиновники Вашингтону.

Однако мало что идет по плану с момента начала контрнаступления в начале июня, и официальные лица в Белом доме и Пентагоне заявили в среду, что они наблюдают за усилением активности с большим интересом.

"Это большое испытание", – сказал один из высокопоставленных чиновников США.

Как заявили в среду два чиновника Пентагона, основной удар контрнаступления Украины, которое длится уже почти два месяца, приходится на юго-восток страны, где в жестокую битву вливаются тысячи подкреплений, многие из которых были обучены и оснащены Западом и до сих пор находились в резерве.

В целом фронт на Запорожье является одной из трех осей украинского контрнаступления.

Одна из военных целей Украины – выйти к Азовскому морю, вбив клин между оккупированными Россией территориями на юге и востоке Украины.

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