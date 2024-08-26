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СМИ узнали, на что Россия обменивает Курскую область

По информации Forbes, Россия обменивает Курскую область на возможность захватить Покровск

сегодня, 12:37
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Кравцев Сергей

Если военное командование Украины надеялось, что прорыв в Курскую область ослабит давление на ВСУ на восточном фронте, то решение РФ, вероятно, его разочаровало. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Forbes".

СМИ узнали, на что Россия обменивает Курскую область

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, российские захватчики оставили войска на восточном фронте, бросив на Курщину молодых и плохо обученных призывников, фактически дав понять, что не намерены отказываться своей цели – захвата Покровска.

"По сути, Россия променивает Курск на часть восточной Украины. Украина променивает часть востока на Курск. Стоит ли какой-либо компромисс — это политический вопрос, который не имеет легкого ответа для обеих сторон", — отмечает издание.

Сейчас оккупанты продолжают продвигаться в районе Покровска – в пятницу их пехота зашла в Новоградовку и даже подбила из гранатомета украинский танк. Покровск расположен возле основных украинских магистралей снабжения к западу от Донецка.

Журналисты подчёркивают, даже элитная 47-я механизированная бригада украинской армии с двумя десятками уцелевших танков М-1 "Абрамс" не смогла остановить наступление врага. По данным Conflict Intelligence Team, если для защитников города и есть надежда, то она заключается в значительных российских потерях, которые обременяют оккупантов.

"На Покровском направлении противник начинает испытывать дефицит ресурсов. Количество предыдущих направлений уменьшилось с семи до трех за две недели", — отметили в Украинском центре оборонных стратегий.

Однако даже медленное продвижение является опасным, поскольку линия фронта приближается к Покровску. В издании считают, что, если это приведет к более широкому развалу украинской обороны на востоке, Киев может пожалеть о начале Курской операции.

Читайте также на портале "Комментарии" — в ВСУ объяснили, что будет, если россияне захватят Покровск.




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