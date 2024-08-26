СМИ узнали, на что Россия обменивает Курскую область

Если военное командование Украины надеялось, что прорыв в Курскую область ослабит давление на ВСУ на восточном фронте, то решение РФ, вероятно, его разочаровало. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет издание "Forbes".

Бои за Покровск. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, российские захватчики оставили войска на восточном фронте, бросив на Курщину молодых и плохо обученных призывников, фактически дав понять, что не намерены отказываться своей цели – захвата Покровска.

"По сути, Россия променивает Курск на часть восточной Украины. Украина променивает часть востока на Курск. Стоит ли какой-либо компромисс — это политический вопрос, который не имеет легкого ответа для обеих сторон", — отмечает издание.

Сейчас оккупанты продолжают продвигаться в районе Покровска – в пятницу их пехота зашла в Новоградовку и даже подбила из гранатомета украинский танк. Покровск расположен возле основных украинских магистралей снабжения к западу от Донецка.

Журналисты подчёркивают, даже элитная 47-я механизированная бригада украинской армии с двумя десятками уцелевших танков М-1 "Абрамс" не смогла остановить наступление врага. По данным Conflict Intelligence Team, если для защитников города и есть надежда, то она заключается в значительных российских потерях, которые обременяют оккупантов.

"На Покровском направлении противник начинает испытывать дефицит ресурсов. Количество предыдущих направлений уменьшилось с семи до трех за две недели", — отметили в Украинском центре оборонных стратегий.

Однако даже медленное продвижение является опасным, поскольку линия фронта приближается к Покровску. В издании считают, что, если это приведет к более широкому развалу украинской обороны на востоке, Киев может пожалеть о начале Курской операции.

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