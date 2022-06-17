СМИ узнали, какую просьбу Макрон, Шольц и Драги озвучили Зеленскому за закрытыми дверями

На публике лидеры Европейского Союза Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги, которые 16 июня были с официальным визитом в Киеве, заявили, что они полностью поддерживают Украину в войне против России, а также готовы поддержать интеграционные намерения Киева. Но, как и ожидалось, не обошлось без скрытой цели визита. За закрытыми дверями лидеры Франции, Германии и Италии в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским убеждали того пойти на переговоры с Путиным. Об этом сообщает портал "Комментарии", со ссылкой на "Die Welt".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Издание сообщает, Макрон, Драги, Шольц поддержали стремление Украины получить статус кандидатов в члены Европейского Союза, но взамен потребовали от президента Украины сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Это было главным условием того, что Украина получит статус кандидата в ЕС. Об этом публично не сообщалось, но по информации источников издания в переговорах с глазу на глаз такое требование было озвучено.

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