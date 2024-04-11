СМИ узнали, какой подарок Запад сделал Москве в разгар войны с Украиной

Не так давно Вашингтон поставил Украине первую партию новых высокоточных бомб большой дальности, способных поражать цели на оккупированных территориях. Однако несмотря на большую дальность, это оружие не удастся использовать для поражения военных объектов в самой России, ведь такие действия Запад запрещает. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Telegraph".

Западное оружие. Фото: из открытых источников

СМИ отмечает, США не позволяют наносить удары по территории России из-за страха, что американское оружие, которое поражает цели в РФ, может спровоцировать эскалацию конфликта. И ограничения на использование Киевом западного оружия ставят Украину в затруднительное положение.

"От американских бомб до британских и французских крылатых ракет, западные партнеры Киева предоставляют свое мощнейшее оружие при условии, что Украина будет использовать его только в пределах своих границ (включая Крым). Это ограничение является ошибкой, и его легко исправить, просто уведомив Украину, что оно отменено. Несмотря на тупик в Конгрессе и задержки в европейском производстве боеприпасов западные союзники Киева могут помочь Украине мгновенно – только этим изменением политики", – говорится в материале.

Журналисты обращают внимание, что нынешние ограничения ставят Украину в затруднительное положение, поскольку ракеты, которые поражают мирные украинские города, часто выпускаются над территорией России самолетами, которые взлетают с аэродромов внутри России. То же самое касается российских ударных дронов. Они покидают базы в России только для того, чтобы атаковать жилые дома в Украине.

"Ограничение на использование Киевом западного оружия является особенно ценным подарком для Москвы, поскольку Россия имеет гораздо больше самолетов, чем ангаров для их размещения. Это оставляет ценные военные самолеты и вертолеты открытыми. Кремль знает, что многие его самолеты уязвимы перед украинскими ударами, поэтому РФ начала рисовать самолеты-приманки на своих авиабазах", – пишет автор материала.

Он добавляет, эти приманки выглядят не очень убедительно на спутниковых снимках высокого разрешения, но они могут ввести в заблуждение украинские ударные беспилотники, которые полагаются на базовые камеры. Усовершенствованное западное оружие реже сталкивается с этой проблемой.

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