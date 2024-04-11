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Кравцев Сергей
Не так давно Вашингтон поставил Украине первую партию новых высокоточных бомб большой дальности, способных поражать цели на оккупированных территориях. Однако несмотря на большую дальность, это оружие не удастся использовать для поражения военных объектов в самой России, ведь такие действия Запад запрещает. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "The Telegraph".
Западное оружие. Фото: из открытых источников
СМИ отмечает, США не позволяют наносить удары по территории России из-за страха, что американское оружие, которое поражает цели в РФ, может спровоцировать эскалацию конфликта. И ограничения на использование Киевом западного оружия ставят Украину в затруднительное положение.
Журналисты обращают внимание, что нынешние ограничения ставят Украину в затруднительное положение, поскольку ракеты, которые поражают мирные украинские города, часто выпускаются над территорией России самолетами, которые взлетают с аэродромов внутри России. То же самое касается российских ударных дронов. Они покидают базы в России только для того, чтобы атаковать жилые дома в Украине.
Он добавляет, эти приманки выглядят не очень убедительно на спутниковых снимках высокого разрешения, но они могут ввести в заблуждение украинские ударные беспилотники, которые полагаются на базовые камеры. Усовершенствованное западное оружие реже сталкивается с этой проблемой.
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